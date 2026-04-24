घर पर ताजा फल का जूस बनाते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

ताजा फल का जूस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये न केवल शरीर को तरोताजा रखते हैं, बल्कि विटामिन और खनिज से भी भरपूर होते हैं। हालांकि, जूस बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। इस लेख में हम आपको उन गलतियों से बचने के तरीके बताएंगे, ताकि आप अपने घर पर ही सही तरीके से ताजा और पौष्टिक जूस बना सकें।

#1 सही फल का चयन करें फल का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे ताजे और पके हों। पके फल अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और उनका स्वाद भी बेहतर होता है। साथ ही मौसमी फल चुनना भी अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें विटामिन और खनिज की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा मौसमी फल स्थानीय बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है, जिससे आपके बजट पर भी असर नहीं पड़ता।

#2 चीनी का उपयोग न करें अक्सर लोग अपने जूस में स्वाद बढ़ाने के लिए अतिरिक्त चीनी डाल देते हैं, जिससे यह सेहतमंद नहीं रहता। फल अपने आप में ही प्राकृतिक मिठास रखते हैं, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त चीनी डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको थोड़ी मिठास चाहिए तो आप चीनी के बजाय शहद या गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके जूस का स्वाद भी बढ़ जाएगा और यह अधिक पौष्टिक भी रहेगा।

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#3 छिलका न उतारें फल के छिलके में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। उदाहरण के लिए, संतरे या सेब के छिलकों में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को सुधारता है। इसलिए, जब भी आप फल का जूस बनाएं तो उनके छिलके न उतारें। इससे न केवल पोषण की कमी होगी, बल्कि जूस का स्वाद भी कम हो जाएगा। छिलके के साथ जूस पीने से आप अधिक सेहतमंद और पौष्टिक पेय का आनंद ले सकेंगे।

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#4 ठंडा पानी या बर्फ का उपयोग न करें जूस बनाते समय ठंडा पानी या बर्फ डालने से उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठंडा पेय पीने से पेट में गैस बन सकती है और पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए, हमेशा कमरे के तापमान पर तैयार किया हुआ जूस पिएं, ताकि उसका स्वाद बरकरार रहे और सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। इससे आप ताजगी और पौष्टिकता का पूरा लाभ उठा सकेंगे।