मानसून के दौरान पत्तागोभी को ताजा और कुरकुरा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
पत्तागोभी का उपयोग न केवल सब्जी के तौर पर बल्कि सलाद, सूप और कई अन्य व्यंजनों में भी किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इसे सही तरीके से रखा जाए, ताकि इसकी ताजगी और कुरकुरापन बरकरार रहे। मानसून के दौरान अधिक नमी और कीटाणुओं के कारण पत्तागोभी जल्दी खराब हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर पत्तागोभी को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रखा जा सकता है।
#1
पत्तागोभी को पानी में रखें
पत्तागोभी को ताजा और कुरकुरा बनाए रखने के लिए उसे पानी में रखें। इसके लिए एक बर्तन में ठंडा पानी भरकर उसमें पत्तागोभी को कुछ देर के लिए डालें।
इससे पत्तागोभी की नमी बनी रहती है और वह जल्दी खराब नहीं होती। इस तरीके से पत्तागोभी का कुरकुरापन भी बरकरार रहता है।
आप इसे ठंडे स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पत्तागोभी पूरी तरह से पानी में डूबी हो, ताकि वह अधिक समय तक ताजा रहे।
#2
प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करें
प्लास्टिक की थैली पत्तागोभी को नमी से बचाने में मदद कर सकती है। इसके लिए पत्तागोभी को एक साफ और सूखी प्लास्टिक थैली में डालें और हवा निकालकर उसे बंद कर दें।
इससे पत्तागोभी की नमी बाहर नहीं निकलती और वह लंबे समय तक ताजा रहती है। ध्यान रखें कि पत्तागोभी पूरी तरह से सूखी हो, ताकि उसमें कोई नमी न रहे, जिससे वह जल्दी खराब हो सके।
इस तरीके से पत्तागोभी का कुरकुरापन भी बरकरार रहता है।
#3
अखबार में लपेटें
अखबार पत्तागोभी को नमी से बचाने में मदद कर सकता है। इसके लिए पत्तागोभी को एक साफ अखबार में लपेटें और उसे किसी ठंडी जगह पर रखें।
इससे पत्तागोभी की नमी बाहर नहीं निकलती और वह लंबे समय तक ताजा रहती है। आप इसे ठंडे स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पत्तागोभी पूरी तरह से सूखी हो, ताकि उसमें कोई नमी न रहे।
इस तरीके से पत्तागोभी का कुरकुरापन भी बरकरार रहता है।
#4
नमक का उपयोग करें
नमक पत्तागोभी को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए पत्तागोभी पर हल्का-हल्का नमक छिड़कें और उसे किसी ठंडी जगह पर रखें।
नमक नमी को सोख लेता है, जिससे पत्तागोभी जल्दी खराब नहीं होती। ध्यान रखें कि नमक अधिक न हो, क्योंकि इससे स्वाद पर असर पड़ सकता है।
इस तरीके से पत्तागोभी का कुरकुरापन भी बरकरार रहता है और वह अधिक समय तक ताजा रहता है।
#5
धूप से बचाएं
पत्तागोभी को धूप से बचाकर रखना जरूरी है, क्योंकि धूप आने से उसकी नमी सूख जाती है, जिससे वह जल्दी खराब हो जाती है।
इसे किसी ठंडी जगह पर रखें, जहां धूप न पड़े। अगर संभव हो तो पत्तागोभी को ठंडे स्थान पर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से सूखा हो, ताकि उसमें कोई नमी न रहे।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पत्तागोभी को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रख सकते हैं।