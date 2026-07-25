पत्तागोभी को ताजा और कुरकुरा रखना

मानसून के दौरान पत्तागोभी को ताजा और कुरकुरा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 08:26 pm Jul 25, 202608:26 pm

क्या है खबर?

पत्तागोभी का उपयोग न केवल सब्जी के तौर पर बल्कि सलाद, सूप और कई अन्य व्यंजनों में भी किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इसे सही तरीके से रखा जाए, ताकि इसकी ताजगी और कुरकुरापन बरकरार रहे। मानसून के दौरान अधिक नमी और कीटाणुओं के कारण पत्तागोभी जल्दी खराब हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर पत्तागोभी को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रखा जा सकता है।