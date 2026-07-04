प्रोटीन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत करने से लेकर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने तक में मदद करता है। अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करते हैं, लेकिन आपको इसके अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है कि आपका शरीर प्रोटीन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा हो। आइए हम आपको 5 टिप्स देते हैं, जो प्रोटीन को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं।
#1
भोजन को ठीक से चबाएं
अगर आप खाना ठीक से नहीं चबाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र ज्यादा मेहनत कर रहा है। इससे पाचन पर दबाव पड़ता है और शरीर द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। हर निवाले को कम से कम 15-20 बार चबाकर खाएं। अगर आप भोजन को ठीक से चबाकर खाएंगे तो इससे पाचन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और शरीर प्रोटीन को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाएगा।
#2
लाभकारी बैक्टीरिया का सेवन करें
लाभकारी बैक्टीरिया एक प्रकार का अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह आंत के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह पाचन को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। लाभ के लिए दही, केफिर, किमची और मिसो आदि लाभकारी बैक्टीरिया युक्त खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें।
#3
विटामिन-C युक्त चीजें खाएं
अगर आपका शरीर प्रोटीन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण हो सकता है कि आपके आहार में विटामिन-C की कमी हो। दरअसल, विटामिन-C प्रोटीन को पचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए आप अपने आहार में संतरा, अमरूद, पपीता, कीवी, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां आदि को शामिल कर सकते हैं।
#4
विटामिन-D की कमी भी है जिम्मेदार
अगर आपको लगता है कि आपका शरीर प्रोटीन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह विटामिन-D की कमी भी हो सकती है। दरअसल, विटामिन-D शरीर को प्रोटीन को तोड़ने और इसे अमीनो एसिड में बदलने में मदद करता है। अमीनो एसिड के बाद शरीर में प्रोटीन को अवशोषित करने के लिए विटामिन-D की जरूरत होती है। लाभ के लिए आप अपने आहार में दूध और संतरे के रस को शामिल कर सकते हैं।
#5
विटामिन-B12 भी है जरूरी
प्रोटीन के साथ-साथ शरीर को विटामिन-B12 की भी आवश्यकता होती है, ताकि वह अमीनो एसिड में बदल सके। अमीनो एसिड के बाद ही शरीर प्रोटीन को आसानी से अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा विटामिन-B12 मांसपेशियों के विकास और शरीर के समुचित कार्यों के लिए जरूरी है। लाभ के लिए आप अपने आहार में दूध, दही, सोया उत्पाद, पनीर, बादाम, अखरोट, हरी सब्जियां, बीन्स और ओट्स आदि को शामिल कर सकते हैं।