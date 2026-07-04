प्रोटीन को अवशोषित करने में मदद करना

प्रोटीन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं ये 5 टिप्स

लेखन सयाली 02:56 pm Jul 04, 202602:56 pm

क्या है खबर?

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत करने से लेकर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने तक में मदद करता है। अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करते हैं, लेकिन आपको इसके अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है कि आपका शरीर प्रोटीन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा हो। आइए हम आपको 5 टिप्स देते हैं, जो प्रोटीन को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं।