दिवाली पर अधिक मीठा खा लिया है? डाइट को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये तरीके

दिवाली का त्योहार खुशियों और मिठाइयों का त्योहार है। इस मौके पर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिठाइयां बांटते हैं और खाते हैं। हालांकि, ज्यादा मिठाइयां खाने से हमारा वजन बढ़ सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपने दिवाली पर मिठाइयों का अधिक सेवन कर लिया तो घबराएं नहीं। यहां हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी डाइट को नियंत्रण में रख सकते हैं।

#1 पानी का सेवन बढ़ाएं दिवाली के बाद शरीर को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा मिठाइयों के कारण शरीर में शक्कर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। पानी पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और शक्कर का स्तर संतुलित रहता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं।

#2 फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पाचन को सुधारने में मदद करते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। इससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं। फाइबर युक्त खाने में सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज शामिल होते हैं। इनका सेवन करने से आपकी भूख नियंत्रित रहती है और आप कम कैलोरी लेते हैं। इसके अलावा फाइबर पाचन को सुधारने में भी मदद करता है, जिससे आपका पेट ठीक रहता है।

#3 प्रोटीन का सेवन करें प्रोटीन युक्त आहार वजन नियंत्रित करने में मदद करता है और आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर की ऊर्जा बढ़ाती है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित करती है। प्रोटीन के लिए दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन का सेवन किया जा सकता है। इनका सेवन करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा।

#4 नींद पूरी करें अधिक मीठा खाने से नींद पर भी असर पड़ता है। अगर आप रात को देर से खाते हैं या मीठा खाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन थकान महसूस होती है। इसके अलावा नींद पूरी न होने से शरीर की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें और रात का खाना सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खा लें।