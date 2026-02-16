मूली को घर पर उगाना है आसान, जानें तरीका

मूली एक ऐसी सब्जी है, जो भारतीय खान-पान में सलाद से लेकर सब्जी तक, कई रूपों में इस्तेमाल होती है। इसे बाजार से खरीदने के बजाय आप अपने घर पर भी आराम से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको मूली की खेती के लिए सारी जरूरी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने घर पर कुरकुरी और स्वादिष्ट मूली उगा सकें। सही समय, स्थान, मिट्टी और देखभाल के बारे में जानें, ताकि आपकी मूली की फसल बेहतरीन हो।

#1 सही समय चुनें मूली की खेती के लिए सही समय चुनना बहुत जरूरी है। ठंडे मौसम में मूली सबसे अच्छी रहती है, इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक का समय इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच होता है, जो मूली के विकास के लिए अनुकूल होता है। इससे आपको कुरकुरी और स्वादिष्ट मूली मिलेगी, जो आपके सलाद और सब्जियों को खास बना देगी। गर्मियों में मूली उगाने से उसका विकास प्रभावित हो सकता है।

#2 स्थान का चयन करें मूली को उगाने के लिए ऐसा स्थान चुनें, जहां धूप अच्छी तरह से मिले। यह पौधे को तेजी से बढ़ने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आपके पास खुला मैदान नहीं है तो आप गमलों या कंटेनरों में भी मूली उगा सकते हैं। इन गमलों को किसी ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिले। इससे मूली अच्छी तरह से पकेगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन होगा।

#3 मिट्टी तैयार करें मूली के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसे तैयार करने के लिए पहले मिट्टी को अच्छे से खोद लें, ताकि हवा लग सके और नमी बनी रहे। इसके बाद उसमें गोबर की खाद मिलाएं, जिससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलें। मिट्टी का अम्लीय या क्षारीय स्तर 6-7 होना चाहिए, जो मूली के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर स्तर अलग है तो उसे संतुलित करने के लिए चूना या सल्फर मिलाया जा सकता है।

#4 बीज बोने का तरीका जानें मिट्टी तैयार करने के बाद अब बारी आती है बीज बोने की। मूली के बीज लगभग 1-2 इंच गहरे बोए जाते हैं। इसके लिए छोटे-छोटे गड्ढे खोदें और उनमें 2-3 बीज डालें, फिर ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें। इससे बीज सुरक्षित रहेंगे। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 6-8 इंच की दूरी हो, ताकि हर पौधा अच्छे से विकसित हो सके। नियमित रूप से पानी दें, ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन जलभराव न होने दें।