बगीचे में रेन लिली उगाना

मानसून के दौरान बगीचे में इन 5 तरीकों से उगाएं रेन लिली, कोना-कोना लगेगा सुंदर

लेखन सयाली 01:55 pm Jun 20, 202601:55 pm

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में रेन लिली खिलती है और इसका फूल कई रंगों में आता है, जो बगीचे को बहुत सुंदर बनाते हैं। अगर आप अपने बगीचे में रेन लिली उगाना चाहते हैं तो इसके लिए सही समय और तरीका चुनना जरूरी है। मानसून के दौरान इसे लगाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस मौसम में मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधा आसानी से विकसित होता है। आइए रेन लिली उगाने के तरीके जानें।