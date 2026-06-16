बगीचे में पियोनी फूल उगाने के टिप्स

घर के बगीचे में उगाएं खूबसूरत पियोनी फूल, इन टिप्स के जरिए करें उनकी देखभाल

लेखन सयाली 09:39 am Jun 16, 202609:39 am

क्या है खबर?

पियोनी फूल अपनी खूबसूरत पंखुड़ियों और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। इनकी सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है, ताकि ये लंबे समय तक खिलें रहें। अगर आप अपने घर के बगीचे में पियोनी फूल उगाना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आइए आज हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताते हैं, जिनसे आप अपने बगीचे में पियोनी फूल आसानी से उगा सकते हैं। ये आपके बगीचे को रंगों और खुशबु से भर देंगे।