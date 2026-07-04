कैमेलिया के फूल आपके बगीचे को बना देंगे सुंदर, इन्हें उगाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

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खाद का उपयोग करें

कैमेलिया के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद देना जरूरी होता है। आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद या कंपोस्ट। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और उसका विकास बेहतर होता है। खाद देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी में नमी हो, ताकि पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे। इस तरह आप अपने कैमेलिया के पौधे को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।