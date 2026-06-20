अपने पुराने बेडरूम से हो गए हैं बोर? नया लुक देने के लिए अपनाएं ये टिप्स
क्या है खबर?
बेडरूम हर किसी के लिए खास होता है, क्योंकि यहां हम आराम करते हैं और दिनभर की थकान मिटाते हैं। हालांकि, समय के साथ बेडरूम का लुक पुराना और बोरिंग लगने लगता है। अगर आपको भी अपने बेडरूम को देखकर ऐसा ही लग रहा है तो इन 5 आसान तरीकों से आप इसे नया लुक दे सकते हैं। घर की सजावट के इन तरीकों से आपका बेडरूम न केवल सुंदर दिखेगा, बल्कि आपको आराम और सुकून भी देगा।
#1
कमरे का रंग बदलें
अपने बेडरूम का रंग बदलकर आप उसमें नयापन ला सकते हैं। सफेद, हल्का नीला या हल्का हरा जैसे हल्के और शांत रंग आपके कमरे को ताजगी देंगे। अगर आप थोड़ा बदलाव चाहते हैं तो दीवारों पर रंग करवाएं या फिर वॉलपेपर लगवा लें। इसके अलावा आप रंग-बिरंगे कुशन, पर्दे या बिस्तर की चादर का इस्तेमाल करके भी अपने बेडरूम को नया जैसा दिखा सकते हैं। इन छोटे-छोटे बदलावों से आपका बेडरूम और भी आकर्षक और मनमोहक लगेगा।
#2
फर्नीचर को नए ढंग से लगाएं
पुराने फर्नीचर को नए तरीके से लगाकर आपके बेडरूम का लुक तुरंत बदल सकता है। अगर आपका बिस्तर या अलमारी ज्यादा जगह लेती है तो उसे दूसरी दीवार पर लगाएं या फिर कमरे के बीच में रखें, ताकि जगह खुली-खुली लगे। इसके अलावा छोटे फर्नीचर, जैसे टेबल और कुर्सियों को भी नए तरीके से व्यवस्थित करके कमरे की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से आपका बेडरूम न केवल व्यवस्थित लगेगा, बल्कि ज्यादा खुला-खुला भी महसूस होगा।
#3
रोशनी में सुधार करें
अच्छी रोशनी आपके बेडरूम को खुला और ताजगी भरा दिखा सकती है। अगर आपकी लाइटें पुरानी हो गई हैं तो उन्हें बदलकर नई और आधुनिक लाइट लगवाएं। इसके अलावा प्राकृतिक रोशनी भी बहुत अहम होती है, इसलिए खिड़कियों पर हल्के पर्दे लगाएं, ताकि सूरज की रोशनी आसानी से अंदर आ सके। रात में पर्याप्त रोशनी के लिए बिस्तर के पास छोटे लैंप रखें। इस तरह से आपका बेडरूम हमेशा रोशन और सुंदर लगेगा।
#4
सजावट पर ध्यान दें
सजावट से आपका बेडरूम खास बन सकता है। दीवारों पर तस्वीरें लगाएं, जो आपको पसंद हों। इसके अलावा कोई कला लगवाएं, जो कमरे की सुंदरता बढ़ाए। इसके अलावा टेबल पर कुछ पौधे रखें या फिर दीवार पर टांगने वाले छोटे-छोटे शो पीस लगाएं। इन छोटे-छोटे बदलावों से आपका बेडरूम न केवल सुंदर लगेगा, बल्कि उसमें एक नई जान भी आ जाएगी। इन तरीकों से आपका बेडरूम नया जैसा दिखेगा और आपको आराम और सुकून भी मिलेगा।
#5
साफ-सफाई का ध्यान रखें
साफ-सफाई का ध्यान रखना हमेशा फायदेमंद होता है, खासतौर पर जब बात अपने कमरे की आती है। बेडरूम में ऐसी अलमारियां बनवाएं, जिनमें सब कुछ व्यवस्थित रखा जा सके, जैसे किताबें और कपड़े आदि। इसके अलावा रोजमर्रा की चीजों, जैसे मोबाइल फोन और चाबियां आदि के लिए भी एक निश्चित जगह तय करें, ताकि आपका कमरा हमेशा साफ-सुथरा रहे। इन सरल तरीकों से आप अपने पुराने बेडरूम को नए जैसा बना सकते हैं।