सस्ते गहने भी लग सकते हैं महंगे? इन 5 तरीकों से उन्हें दें प्रीमियम लुक
क्या है खबर?
गहने न केवल महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। आजकल बाजार में सस्ते गहनों की भरमार है, जो दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं। इन गहनों को पहनकर आप किसी भी मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं। खासकर त्योहारों या पार्टियों में यह आपकी शान बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे टिप्स जानते हैं, जिनसे आप सस्ते गहनों को प्रीमियम लुक दे सकती हैं।
#1
सही मिलान करें
जब भी आप सस्ते गहने पहनें, यह जरूरी है कि वह आपके कपड़ों के साथ अच्छी तरह मेल खाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पारंपरिक सलवार-कमीज पहन रही हैं तो उसके साथ झुमके या चूड़ियां अच्छी लगती हैं। वहीं, अगर आप पश्चिमी पोशाक पहन रही हों तो छोटी-छोटी कान की बालियां या पतले कंगन आपके लुक को पूरा कर सकते हैं। सही मेल से आपके गहने और कपड़े एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बनाएंगे।
#2
लेयरिंग करें
लेयरिंग करके आप अपने सस्ते गहनों को बेहद आकर्षक बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, हार को परतों में पहनने से वह बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। आप अलग-अलग लंबाई वाले हार को एक साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका गला बेहद खूबसूरत लगेगा। इसी तरह अंगूठियों को भी अलग-अलग उंगलियों पर पहनकर आप उन्हें स्टाइलिश बना सकती हैं। इस तरह की लेयरिंग आपके लुक को और भी खास बनाएगी।
#3
सही रंगों का चयन करें
गहने खरीदते समय उनके रंगों पर खास ध्यान दें। सोने की चमक या चांदी की ठंडी छाया, दोनों ही विकल्प अच्छे हैं। हालांकि, आपको कौन-सा रंग ज्यादा पसंद है, यह तय करें। अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो चांदी के गहने ज्यादा अच्छे लगेंगे, जबकि गहरी त्वचा पर सोने के गहने ज्यादा खिलकर दिखेंगे। सही रंग का चयन करने से आपके गहने और आपकी त्वचा, दोनों एक-दूसरे के साथ मेल खाएंगे।
#4
सही फिटिंग चुनें
गहनों की फिटिंग बहुत अहम होती है। अगर आपकी अंगूठी ढीली या टाइट हो रही हो तो उसे ठीक करवाएं या नई लें। इसी तरह कंगन अगर हाथ में फिसल रहा हो तो उसे बांधने वाले प्रकार को चुनें, ताकि वह सही से फिट हो सके। सही फिटिंग न केवल आपके आराम को बढ़ाती है, बल्कि आपके गहनों को भी प्रीमियम लुक देती है। इससे आपका पूरा लुक और भी खास बन जाता है।
#5
देखभाल पर ध्यान दें
सस्ते गहनों की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें गंदगी और पसीने से बचाकर रखें, ताकि उनकी चमक बनी रहे। समय-समय पर उन्हें साफ करें और सही तरीके से स्टोर करें, ताकि वे खराब न हों। इन सरल तरीकों से आप अपने सस्ते गहनों को प्रीमियम लुक दे सकती हैं और हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप न केवल सुंदर दिखेंगी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी रहेंगी।