क्या आपका मस्कारा खराब हो गया है? इन 5 तरीकों से लगाएं पता

मस्कारा आंखों के मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है। इसे पलकों पर लगाया जाता है, जिससे वे लंबी और घनी हो जाती हैं। अगर यह खराब हो जाए तो इसका इस्तेमाल आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि, यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि मस्कारा एक्सपायर हुआ है या सही है। आज के लेख में हम आपको 5 मेकअप टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप पता लगा सकेंगी कि मस्कारा खराब हुआ है या नहीं।

#1 दुर्गंध आना आम तौर पर मस्कारा में कोई महक नहीं होती है। हालांकि, अगर आपको अपने मस्कारा से अजीब-सी गंध आ रही है तो समझ जाइए कि वह खराब हो गया है। नया और सही मस्कारा हमेशा कॉस्मेटिक जैसी गंध वाला होता है। वहीं, खराब मस्करा से बदबू आने लगती है। यह बदबू बैक्टीरिया के बढ़ने के कारण पैदा होती है। इसके अलावा ज्यादा उत्पाद एक जगह जमा होने से भी बदबू आ सकती है।

#2 जलन महसूस होना अगर आप अपने खराब मस्कारा का इस्तेमाल करती हैं तो आपको आंखों में जलन या खुजली महसूस हो सकती है। खराब मस्कारा में बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं, जो आंखों की कोमल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको मस्करा लगाने के बाद आंखों में जलन या खुजली महसूस हो तो तुरंत उसे साफ कर लें और नया मस्कारा खरीद लें। ध्यान न देने पर आपको आखों का संक्रमण भी झेलना पड़ सकता है।

#3 स्थिरता बदलना खराब मस्कारा की स्थिरता पर ध्यान देना भी अहम है। आम तौर पर मस्कारा की स्थिरता तरल, लेकिन थोड़ी ही गाढ़ी होती है। हालांकि, खराब या पुराना होने के बाद वह सूख जाता है और चिपचिपा हो जाता है। अगर आपका मस्कारा भी सूखा है तो समझ जाएं कि उसे फेंकने का समय आ गया है। इस तरह का मस्कारा न तो आपकी पलकों को लंबा कर पाएगा और न ही कोई वॉल्यूम जोड़ पाएगा।

#4 लगाने में परेशानी होना अगर आपको मस्कारा लगाने में मुश्किल हो रही हो या वह ठीक से न लगे तो उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें। यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका मस्करा खराब हो चुका है। खराब मस्कारा पलकों पर सही तरीके से नहीं लगता और लगने पर तुरंत फैल जाता है। इसके अलावा कभी-कभी खराब मस्कारा से धुंधला प्रभाव भी पड़ सकता है या फिर पलकें चिपचिपी भी हो सकती हैं।