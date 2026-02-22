आभार जर्नल शुरू करने की सोच रहे हैं? इन 5 तरीकों से डालें इसकी आदत

आभार जर्नल एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। इसमें डायरी में उन चीजों के बारे में लिखना शामिल होता है, जिनको लेकर हम आभारी हों। यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दिन में सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर आप अपने जीवन के छोटे-छोटे पलों की सराहना कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप इस जर्नल को लिखने की आदत कैसे डाल सकते हैं।

#1 सुबह की शुरुआत आभार से करें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आभार जर्नल में कुछ लिखें। यह आपके दिन की एक सकारात्मकता भरी शुरुआत होगी और आप पूरे दिन खुश रहेंगे। आप लिख सकते हैं कि आपने पिछले दिन क्या अच्छा किया या आपके जीवन में कौन-कौन सी अच्छी चीजें हुईं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। यह आदत आपको हर दिन के छोटे-छोटे पलों की सराहना करने में मदद करेगी।

#2 खाने के समय भी इसमें कुछ लिखें खाना खाते समय भी आभार जर्नल लिखना एक अच्छा विचार हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि आपने क्या खाया, वह कैसा बना था और आप खाने के लिए शुक्रिया महसूस करते हैं। इससे आपको अपने खाने की अहमियत समझ में आएगी और आप उसे बर्बाद करने से बच सकेंगे। इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हैं कि किसने आपके लिए खाना बनाया या किस के साथ आपने खाना खाया।

#3 काम करते समय भी करें यह गतिविधि काम करते समय भी कुछ मिनट निकालकर अपने आभार जर्नल में कुछ लिखें, जैसे कि आपने आज क्या अच्छा काम किया। थोड़ी देर रूककर सोचें कि आपने कितनी मेहनत की है और इसके लिए किस-किसका धन्यवाद करना चाहिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अधिक उत्पादन हो सकेंगे। यह आदत आपको अपने काम की अहमियत समझने में मदद करेगी और आपको सकारात्मक बनाए रखेगी। आप अपने काम की खास बातें भी लिख सकते हैं।

#4 रात को सोने से पहले लिखें रात को सोने से पहले अपने आभार जर्नल में लिखें कि आपने पूरे दिन क्या सीखा, क्या अच्छा किया या आप किस-किसका धन्यवाद करना चाहते हैं। यह आपकी नींद को भी बेहतर बनाएगा और आपको शांत महसूस होगा। इससे आपके मन से नकारात्मक ख्याल निकल जाएंगे और आप केवल सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह तनाव को कम करने और चिंता से बचे रहने का भी अच्छा तरीका है।