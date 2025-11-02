गहरे रंगों से लेकर कोजी कार्नर तक, सर्दियों के इन ट्रेंड को अपनाकर सजाएं अपना घर

सर्दियों की शुरुआत होने लगी है, जो घर के लुक को बदलने का अच्छा मौका है। नवंबर का महीना इस मौसम के मुताबिक घर की सजावट करने का आदर्श समय है। इस दौरान हल्के रंगों की जगह गहरे रंगों का चलन होता है, जो ठंड के मौसम को दर्शाते हैं। सर्दी में ऐसी सजावट करनी होती है, जिससे एक आरामदायक और गर्माहट भरा माहौल बन जाए। अपने घर को सर्दियों के दौरान नया लुक देने के लिए ये तरीके अपनाएं।

#1 घर में एक कोजी कार्नर बनाएं सर्दियों के दौरान हाथ में गर्मा-गर्म चाय लेकर एक कोजी कार्नर पर बैठना सभी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए आप कमरे का सबसे गर्म हिस्सा या खिड़की के पास वाला हिस्सा चुन सकते हैं। इस जगह पर एक कालीन बिछाएं और आरामदायक सोफा या छोटा गद्दा रख दें। इसके ऊपर मुलायम कंबल डालें और तकिया भी रखें। आस-पास मोमबत्तियां, फेरी लाइट और पौधे लगा दें। जब आप इस कार्नर पर बैठें तो ज्यादा रोशनी न रखें।

#2 सजावट के लिए गहरे रंग चुनें सर्दी में आपको गहरे रंगों से सजावट करनी चाहिए, जो एक गर्माहट वाला माहौल बना दें। अगर आप दीवारों का रंग बदलने की सोच रहे हैं तो मेहरून, भूरे, बेज, हरे या नीले रंगों का गहरा शेड चुन सकते हैं। इसके साथ फर्नीचर भी गहरे भूरे या बेज रंग का रखें, ताकि वे दीवारों से मेल खाए। आप सफेद, ग्रे और पाउडर नीले जैसे बर्फीले रंगों को चुनकर एक आधुनिक लुक भी हासिल कर सकते हैं।

#3 चादर और तकिए के कवर बदलें गर्मी में लोग बिस्तर और तकियों पर कॉटन के कवर चढ़ाते हैं। हालांकि, यह कपड़ा सर्दियों के लिए सही नहीं होता। इस मौसम में आपको पुराने कवर और चादर बदल लेनी चाहिए। इनकी जगह पर फर या ऊन से बने तकियों के कवर और चादरें बिछाएं। इनके जरिए घर में गर्माहट का एहसास बना रहेगा और आपको ठंड से सुरक्षित रहने में भी मदद मिलेगी। आपको अपने सोफे के कवर भी बदलने चाहिए और उन पर कंबल भी डालना चाहिए।

#4 फायर प्लेस बनवाएं आपने फिल्मों में फायर प्लेस तो जरूर देखे होंगे, जिनके आगे बैठकर आपके मनपसंद सितारे आग तापते हैं। सर्दियों के अनुकूल घर सजाने के लिए अपने ड्राइंग रूम या स्टडी रूम में एक फायर प्लेस बनवाएं। इन दिनों कांच के फायर प्लेस बहुत चलन में हैं, लेकिन आप पारंपरिक लुक वाला फायर प्लेस भी बनवा सकते हैं। इससे आपके घर की सुंदरता और रोशनी बढ़ जाएगी और आपको गर्माहट का एहसास भी मिलता रहेगा।