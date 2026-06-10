जुड़वां शिशुओं की मां हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

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योजना बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें

जुड़वां शिशुओं की देखभाल करते समय सबसे जरूरी है कि आप एक ठोस योजना बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें। इससे आपका रोजमर्रा का काम व्यवस्थित रहेगा और आपको हर काम करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए दोनों शिशुओं को एक साथ कैसे नहलाना है, उन्हें कब और कितना दूध पिलाना है आदि की एक सूची बनाएं। इसके अलावा आप यह भी तय कर सकती हैं कि कौन सा काम कब करना है ताकि समय की बचत हो सके।