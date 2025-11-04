सर्दियों में पुरुष ऐसे हो सकते हैं तैयार, नहीं लगेगी ठंड और स्टाइल भी रहेगा बरकरार

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं, जिनमें गर्म कपड़े पहनना भी शामिल है। आमतौर पर पुरुष बिना स्टाइल की परवाह किए कोई भी गर्म कपड़े पहन लेते हैं। हालांकि, इससे ठंड से तो बचा जा सकता है, लेकिन लुक अच्छा नहीं लगता। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ सुझाव देने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर पुरुष सर्दियों में गर्म रहने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिख सकते हैं।

#1 गर्म कपड़ों का चयन करते समय इन बातों का रखें ध्यान आजकल बाजार में कई तरह के गर्म कपड़े मिलते हैं, लेकिन इनमें से सही कपड़ों का चयन करना जरूरी है। आपको इस मौसम में ऊनी, कश्मीरी और फ्लीस से बने कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा कपड़ों की मोटाई और डिजाइन पर ध्यान देना न भूलें। उदाहरण के लिए, जैकेट की मोटाई ऐसी होनी चाहिए, जो आपको ठंड से सुरक्षित रखे और साथ ही आपके लुक को भी खास बनाए।

#2 सही तरह करें कपड़ों की लेयरिंग सर्दी के मौसम में स्टाइलिश दिखने के लिए कपड़ों को सही तरीके से लेयर करना बहुत अहम होता है। हालांकि, बिना सोचे-समझे लेयरिंग न करें। इसके लिए सबसे पहले हल्के कपड़े पहनें, फिर उसके ऊपर एक मफलर और फिर जैकेट आदि लेयर करें। इससे आप न केवल ठंड से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि स्टाइलिश भी दिखेंगे। ज्यादा ठंड पड़ने पर आप जैकेट के नीचे टर्टलनेक भी स्टाइल कर सकते हैं।

#3 पहनें मफलर और टोपी ठंड से बचने के लिए लोग मफलर और टोपी पहनना पसंद करते हैं, जो आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं। मफलर को अलग-अलग तरीके से बांधकर आप अपने लुक में नयापन ला सकते हैं। वहीं, टोपी आपके सिर को गर्म रखने में मदद कर सकती है और आपको हैंडसम भी दिखा सकती है। अपने स्टाइल और आउटफिट को ध्यान में रखते हुए टोपी और मफलर का चुनाव करें।

#4 जूतों का चयन भी है जरूरी सर्दियों में सही जूतों का चयन करना जरूरी है, क्योंकि ठंडी हवा पैरों में लग कर आपको बीमार कर सकती है। इसलिए ऐसे जूते चुनें, जो गर्म और आरामदायक हों। चमड़े के जूते या बूट्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो आपके पूरे लुक में चार चांद लगाने का भी काम करेंगे। इसके अलावा ऊनी मोजे पहनना न भूलें, ताकि आपके पैर पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अगर आप घर में चप्पल पहनते हैं तो उनके नीचे मोजे पहनें।