विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए पैसे बचाने के 5 कारगर सुझाव

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खुद खाना बनाएं

विदेश जाकर बाहर खाना महंगा हो सकता है, इसलिए खुद खाना बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप अपने पास मौजूद सामग्री का उपयोग कर सकते हैं और अपने पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं। इससे न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे। इसके अलावा खुद खाना बनाने से आपको नई रेसिपी सीखने का मौका भी मिलेगा। इससे आप अपने बजट को संतुलित रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं।