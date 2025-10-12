आने वाली है भाई दूज, इस खास मौके पर भाई अपनी बहनों के दें ये उपहार
क्या है खबर?
भाई दूज का त्योहार दिवाली के 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव का हिस्सा है। इस साल यह पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं। ऐसा करके वे उनकी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और सफलता की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों को प्यार भरे उपहार देते हैं। इस भाई दूज पर आप अपनी बहनों के लिए ये तोहफे चुन सकते हैं।
#1
जेवर
अगर आपका बजट ज्यादा है और आप अपनी बहन को बहुत खास तोहफा देना चाहते हैं तो उसके लिए जेवर खरीदें। इन दिनों सोने और चांदी में निवेश करना अच्छा निर्णय होगा। अगर आपकी बहन शादीशुदा हैं तो उन्हें हार, नथ या पायल आदि देना सही रहेगा। वहीं, कुंवारी बहनों के लिए आप बालियां, अंगूठी या पेंडेंट ले सकते हैं। सभी बहनों को एक जैसा तोहफा देना हो तो चांदी या सोने के सिक्के चुनें।
#2
पोलरॉइड कैमरा या मिनी प्रिंटर
महिलाओं को हर पल की तस्वीरें लेना पसंद होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उन्हें पोलरॉइड कैमरा भेंट करना चाहिए। यह एक ऐसा कैमरा होता है, जिससे खींची गई तस्वीरें तुरंत प्रिंट हो जाती हैं। इसके अलावा आप उन्हें मिनी प्रिंटर भी दे सकते हैं। यह डिवाइज मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद गैलरी की कोई भी तस्वीर प्रिंट की जा सकती हैं। इनकी मदद से आपकी बहनें अपनी फोटो एल्बम तैयार कर पाएंगी।
#3
कपड़े और मेकअप के उत्पाद
जब आपको बिलकुल समझ न आए कि बहनों के लिए क्या लिया जाए तो उन्हें कपड़े दिला दें। सभी बहनों के स्टाइल और पसंद को ध्यान में रखते हुए ही उनके लिए कपड़े खरीदें। महिलाओं के पास जितना मेकअप हो, उतना कम रहता है। ऐसे में बहनों को मेकअप भेंट करना भी बढ़िया निर्णय होगा। उनके लिए मेकअप उत्पाद खरीदें और उन्हें एक सुंदर-से मेकअप बैग में रख कर दें।
#4
गिफ्ट कार्ड
कुछ बहनों की पसंद बिलकुल अलग होती है और उन्हें आसानी से तोहफे पसंद नहीं आते हैं। ऐसी बहनों को आप अलग-अलग कंपनी के गिफ्ट कार्ड खरीदकर दे सकते हैं। उन्हें मेकअप, त्वचा की देखभाल, खान-पान और कपड़ों के अलग-अलग ब्रांड वाले गिफ्ट कार्ड भेंट करें। इनकी मदद से वे अपनी पसंद का सामान खरीद सकेंगी और खुश भी हो जाएंगी। इन दिनों डिजिटल गिफ्ट कार्ड भी खरीदे जा सकते हैं, जो ऑनलाइन खरीदारी के काम आते हैं।
#5
अंतरराष्ट्रीय स्नैक्स से भरा डिब्बा
अगर आपकी बहनें खान-पान की शौकीन हैं तो उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्नैक्स वाले डिब्बे तैयार करें। इन दिनों कोरियाई, जापानी, अमेरिकी, चीनी और विभिन्न देशों के स्नैक्स आसानी से मिल जाते हैं। इनकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते इन्हें खा कर आपकी बहनें बहुत खुश हो जाएंगी। आप डिब्बे में अंतरराष्ट्रीय पेय, नूडल्स, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट और टॉफी आदि भर कर उन्हें दे सकते हैं। ये तोहफे आपकी बहनों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएंगे।