सड़क पर घूमने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं आपकी ये गलतियां 

सड़क पर घूमने वाले जानवरों के प्रति दया और करुणा दिखाना बहुत जरूरी है। ये जानवर हमारे समाज का हिस्सा हैं और इन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। हालांकि, कई लोग अनजाने में इनकी भलाई के लिए गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे इनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको सड़क पर घूमने वाले जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए।

#1 सड़क पर जानवरों को अकेला छोड़ना कई बार लोग सड़क पर घूमने वाले जानवरों को देखकर उन्हें खाना या पानी देकर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं है। अगर आप किसी जानवर को सड़क पर अकेला देखें तो उसे तुरंत छोड़कर न जाएं। उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं या स्थानीय पशु संगठन से संपर्क करें ताकि उसकी देखभाल हो सके। इससे जानवरों को बेहतर उपचार मिल सकता है और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

#2 अज्ञात खाना देना सड़क पर घूमने वाले जानवरों को कभी भी अनजान खाना न दें। कई लोग उन्हें बचाव के तौर पर बासी रोटी या अन्य बचा हुआ खाना दे देते हैं, जो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। इससे उन्हें पेट दर्द हो सकता है या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें पालतू जानवरों के लिए बनाए गए विशेष खाना दें, जो उनके लिए सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर हो।

Advertisement

#3 पिल्लों को छूना अगर सड़क पर घूमने वाले जानवरों के पिल्ले दिखें तो उन्हें छूने से बचें। पिल्ले अक्सर बीमार होते हैं और उन्हें किसी तरह का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा पिल्ले अपनी मां के बिना असुरक्षित महसूस करते हैं और तनाव में आ जाते हैं। अगर आपको किसी पिल्ले की मदद करनी हो तो पहले उसे मां के पास पहुंचाएं या स्थानीय पशु संगठन से संपर्क करें ताकि उनकी देखभाल हो सके।

Advertisement

#4 बिना सोचे-समझे पालतू जानवर अपनाना सड़क पर घूमने वाले जानवरों को देखकर उन्हें तुरंत अपनाने का विचार न करें। ऐसा करने से पहले उनकी स्थिति का सही आकलन करें और सुनिश्चित करें कि वे स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि वे बीमार या घायल हैं तो उन्हें किसी पशु चिकित्सक के पास लेकर जाएं या स्थानीय पशु संगठन से संपर्क करें ताकि उनकी सही देखभाल हो सके। इससे उन्हें बेहतर उपचार मिलेगा और वे सुरक्षित रह सकेंगे।