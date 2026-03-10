गर्मियों में न करें ये 5 काम, असुविधा का हो सकता है कारण

गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। इस दौरान कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें परेशानी में डाल सकती हैं, खासकर जब बात अत्यधिक गर्मी की हो तो यह न केवल असुविधाजनक होती है, बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकती है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको अत्यधिक गर्मी के दौरान नहीं करनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

#1 ज्यादा ताजे फलों और सब्जियों का सेवन न करें अत्यधिक गर्मी के दौरान ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इस मौसम में कुछ फलों और सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए इस मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर और गाजर जैसे फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखती है। इसके अलावा पोटेशियम से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन भी फायदेमंद है।

#2 ठंडे पानी की बजाय ठंडे पेय न पिएं अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए कई लोग ठंडा पानी या फिर ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन इनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठंडा पेय या पानी पीने से पेट में सूजन, गैस की समस्या और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अधिक गर्मी के दौरान ठंडे पेय या पानी की बजाय सामान्य या गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आप हाइड्रेट रहेंगे।

#3 ज्यादा मिर्ची वाला खाना न खाएं ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाने से भी बचना चाहिए। वैसे भी ज्यादा मिर्ची वाला खाना पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है और पेट में जलन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण खतरनाक हो सकती है। इसलिए रोजाना खाना बनाते समय उसमें मिर्च का इस्तेमाल कम करें।

#4 घर से बाहर निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान अत्यधिक गर्मी के कारण घर से बाहर निकलते समय खुद को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले बाहर निकलने से पहले एक गिलास पानी पी लें। इसके बाद चेहरे पर ठंडक देने के लिए कोई फेस स्प्रे करें। इसके बाद कोई हल्का और ढीला कपड़ा पहनकर खुद को ढक लें। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से पहले पंखे या कूलर के सामने कुछ देर बैठें ताकि शरीर को ठंडक मिल सके।