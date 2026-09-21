सैंडविच ग्रिलर में केवल सैंडविच ही नहीं, बल्कि बनाए जा सकते हैं ये 5 लजीज व्यंजन

आलू की टिक्की एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से सैंडविच ग्रिलर में बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, मसाले, नमक, धनिया पत्ती और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं।

मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर सैंडविच ग्रिलर में पकाएं, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। यह नाश्ता खाने में कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जो आपकी भूख को जल्दी ही शांत कर देगा।