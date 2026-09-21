सैंडविच ग्रिलर में केवल सैंडविच ही नहीं, बल्कि बनाए जा सकते हैं ये 5 लजीज व्यंजन
क्या है खबर?
सैंडविच ग्रिलर एक लोकप्रिय रसोई उपकरण है, जिसका उपयोग आमतौर पर सैंडविच बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह केवल सैंडविच तक ही सीमित नहीं है। सही तकनीक और थोड़ी कल्पना के साथ आप इस उपकरण का इस्तेमाल कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप सैंडविच ग्रिलर में आसानी से बना सकते हैं।
#1
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप सैंडविच ग्रिलर में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में कुछ घंटे के लिए डालकर रखें, फिर इन्हें लकड़ी की सींक पर लगाकर सैंडविच ग्रिलर में पकाएं।
यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें उपयोग किए गए मसाले और दही पनीर को एक बेहतरीन स्वाद देते हैं।
#2
ग्रिल्ड सब्जियां
अगर आप सब्जियों के शौकीन हैं तो ग्रिल्ड सब्जियां आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए अलग-अलग प्रकार की सब्जियों, जैसे शिमला मिर्च, बैंगन और जुकीनी आदि को काटकर उन पर जैतून का तेल और अपने पसंदीदा मसाले छिड़कें।
इसके बाद इन्हें सैंडविच ग्रिलर में पकाएं, जब तक कि वे नरम और सुनहरे भूरे रंग की न हो जाएं। यह व्यंजन खाने में स्वादिष्ट और सेहतमंद भी है।
#3
आलू की टिक्की
आलू की टिक्की एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से सैंडविच ग्रिलर में बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, मसाले, नमक, धनिया पत्ती और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं।
मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर सैंडविच ग्रिलर में पकाएं, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। यह नाश्ता खाने में कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जो आपकी भूख को जल्दी ही शांत कर देगा।
#4
ब्रेड पिज्जा
ब्रेड पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे सैंडविच ग्रिलर में बनाना आसान होता है। इसके लिए पहले ब्रेड लें और उस पर टमाटर की चटनी फैलाएं, फिर ऊपर अपनी पसंदीदा सब्जियां, चीज और मसाले डालें।
अब इसे सैंडविच ग्रिलर में रखकर पकाएं, जब तक कि चीज़ पिघल न जाए और बेस कुरकुरा न हो जाए। इस तरह का पिज्जा जल्दी और आसानी से तैयार हो जाता है, जिससे आप अपने परिवार या दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
#5
ओट्स और केले का पैनकेक
यह एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए ओट्स को पीसकर आटे जैसा बना लें, फिर उसमें मैश किए हुए केले, दूध और थोड़ा-सा शहद मिलाकर घोल तैयार करें।
अब इस घोल को सैंडविच ग्रिलर में डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। यह पैनकेक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं, जो आपके दिन की शुरुआत को खास बना सकते हैं।