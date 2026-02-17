LOADING...
ग्रीस की राजधानी एथेंस है बेहद खूबसूरत, इसकी यात्रा के दौरान आजमाएं ये 5 गतिविधियां
एथेंस के मुख्य आकर्षण

लेखन सयाली
Feb 17, 2026
07:32 pm
क्या है खबर?

ग्रीस की राजधानी एथेंस एक ऐसा शहर है, जो प्राचीन इतिहास और संस्कृति का खजाना है। यह शहर हजारों साल पुराना है और यहां कई पुराने मंदिर, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। एथेंस में घूमने के लिए आपको इतिहास से जुड़ी कई अनोखी जगहें मिलेंगी, जहां आप प्राचीन सभ्यता की झलक देख सकते हैं। आइए एथेंस की कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानते हैं, जो आपके यात्रा अनुभव को यादगार बना सकती हैं।

#1

एक्रोपोलिस और पार्थेनन मंदिर की सैर करें

एक्रोपोलिस एथेंस का सबसे मशहूर स्थल है, जहां पार्थेनन मंदिर स्थित है। यह मंदिर देवी एथेना को समर्पित था और इसकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। यहां आकर आप प्राचीन ग्रीस की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। एक्रोपोलिस संग्रहालय भी देखने लायक है, जहां प्राचीन मूर्तियां और अन्य वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहां का माहौल आपको इतिहास के दिनों में ले जाएगा और प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाएगा।

#2

प्लाका क्षेत्र में टहलें

प्लाका एथेंस का एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो अपनी संकरी गलियों, पारंपरिक भवनों और छोटी दुकानों के लिए जाना जाता है। यहां टहलते हुए आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई छोटे खाने-पीने के स्थान भी मौजूद हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजन चख सकते हैं। प्लाका क्षेत्र की गलियों में घूमते हुए आपको एथेंस की असल पारंपरिक जीवनशैली का अनुभव होगा।

#3

राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय जाएं

राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जहां प्राचीन ग्रीस की वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहां आपको मूर्तियां, बर्तन, सिक्के और अन्य वस्तुएं देखने को मिलेंगी। ये सभी प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाती हैं और काफी कुछ सीखने का मौका देती हैं। इस संग्रहालय में लगभग 11,000 वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जिनमें से कुछ 19वीं शताब्दी की हैं। इस संग्रहालय में घूमते हुए आप प्राचीन ग्रीस की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

#4

लिकाविटोस हिल पर चढ़ाई करें

लिकाविटोस हिल एथेंस का सबसे ऊंचा बिंदु है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए आप रेल का उपयोग कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। ऊपर पहुंचकर आप सूर्यास्त का शानदार दृश्य देख सकते हैं, जो आपके मन में बस जाने वाला होगा। यहां से पूरे एथेंस का दृश्य देखने लायक होता है और यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बहुत खास है।

#5

ओलंपिया जुपिटर मंदिर देखें

ओलंपिया जुपिटर मंदिर प्राचीन ग्रीस का सबसे बड़ा मंदिर था, जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 108 फीट थी, जो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक मानी जाती थी। आज भी इसके कुछ खंड देखे जा सकते हैं। एथेंस की यात्रा करने वाले पर्यटकों को इन सभी स्थलों पर जरूर जाना चाहिए, ताकि वे इस ऐतिहासिक शहर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को समझ सकें।

