खाली प्राइमर की बोतलों से बनाएं ये 5 खूबसूरत चीजें, आसान है तरीका

आमतौर पर लोग खाली प्राइमर की बोतलों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बोतलों से कई खूबसूरत और उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं? यह न केवल आपके घर को सजाने का एक बेहतरीन तरीका है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और शानदार आइडियाज देंगे, जिनसे आप अपने घर को और भी सुंदर बना सकते हैं।

#1 फूलदान बनाएं खाली प्राइमर की बोतलों से आप सुंदर फूलदान बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोतल को अच्छे से धो लें ताकि उसमें से सारी प्राइमर की गंध चली जाए, फिर इसे अपनी पसंदीदा रंगीन पेंट से रंगें। आप चाहें तो इसमें कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें ताजे फूल डालें। यह आपके कमरे को एक नया रूप देगा और इसे और भी आकर्षक बनाएगा।

#2 मोमबत्ती होल्डर बनाएं मोमबत्ती होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले बोतल को अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर इसके ऊपरी हिस्से को काटकर उसमें मोमबत्ती लगाएं। आप चाहें तो इसमें कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं या पेंट कर सकते हैं ताकि यह देखने में और भी आकर्षक लगे। यह आपके कमरे को एक नया रूप देगा और इसे और भी खास बनाएगा। आप आसानी से पुरानी बोतलों का उपयोग कर सकते हैं और अपने घर को नया रूप दे सकते हैं।

#3 पेन स्टैंड बनाएं पेन स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले बोतल को धोकर सुखा लें, फिर इसमें छोटे-छोटे छेद करें ताकि आप इसमें पेन आदि रख सकें। आप चाहें तो इसमें कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं या पेंट कर सकते हैं ताकि यह देखने में और भी आकर्षक लगे। यह स्टैंड आपके डेस्क को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा। इस तरह आप आसानी से अपनी पुरानी बोतलों का उपयोग कर सकते हैं और अपने घर को नया रूप दे सकते।

#4 बागवानी करें अगर आप बागवानी पसंद करते हैं तो आप अपनी पुरानी बोतलों का उपयोग करके छोटे पौधों के लिए बगीचा बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोतल को धोकर सुखा लें, फिर उसमें मिट्टी भरकर छोटे-छोटे पौधे लगाएं। आप चाहें तो इसमें कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं या पेंट कर सकते हैं ताकि यह देखने में और भी आकर्षक लगे। यह तरीका न केवल आपके बगीचे को सजाएगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा।