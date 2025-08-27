एक्सपायर दाल से बनाएं ये 5 खूबसूरत और उपयोगी चीजें, जानिए कैसे

आमतौर पर एक्सपायर दाल को फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे कई सुंदर और उपयोगी चीजों में बदल सकते हैं? जी हां, सही सुना आपने! एक्सपायर दाल से आप अपने घर को सजा सकते हैं और इसे एक नया जीवन दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप एक्सपायर दाल को इस्तेमाल करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं।

#1 फूलदान बनाने का तरीका फूलदान बनाने के लिए सबसे पहले एक्सपायर दाल को अच्छे से धो लें और सुखा लें। अब आप इसे किसी पुराने प्लास्टिक या कांच के बोतल में डाल सकते हैं। इसके ऊपर कुछ रंगीन रिबन बांधकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। यह फूलदान आपके घर के किसी कोने में रखने पर उसे एक नया लुक देगा और आपके फूलों को भी ताजा बनाए रखेगा।

#2 दीवार की घड़ी बनाएं दीवार की घड़ी बनाना एक मजेदार और आसान काम हो सकता है। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की प्लेट चाहिए, जिसमें आप एक्सपायर दाल को अच्छे से धोकर सुखा लें। अब इस प्लेट पर अपनी पसंदीदा डिजाइन बनाएं या पेंट करें। इसके बाद इसमें घड़ी का मशीन फिट करें और पीछे की ओर हैंडल लगाएं। आपका अनोखा दीवार घड़ी तैयार है, जो आपके कमरे को एक नया अंदाज देगा और इसे सजाने में मदद करेगा।

#3 सजावटी मोमबत्तियां बनाएं सजावटी मोमबत्तियां बनाना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक्सपायर दाल को अच्छे से धोकर सुखा लें। अब इसे छोटे-छोटे कटोरे में डालें और ऊपर से गर्म मोम डालें। मोम ठंडा होने पर इसमें कोई भी रंग या सुगंध मिला सकते हैं ताकि ये और भी आकर्षक बन सकें। इन मोमबत्तियों का इस्तेमाल न केवल आपके घर को सजाने में मदद करेगा बल्कि इनकी खुशबू से पूरा माहौल भी महकेगा।

#4 टेबल सेंटरपीस बनाएं टेबल सेंटरपीस बनाने के लिए सबसे पहले एक पुरानी प्लेट या कटोरा लें, जिसमें आप एक्सपायर दाल को अच्छे से धोकर सुखा लें। अब इसमें छोटे-छोटे पौधे लगाएं या फिर इसमें रंग-बिरंगे कंकड़ डालकर इसे सजाएं। यह सेंटरपीस आपकी टेबल को एक नया लुक देगा और इसे सजाने में मदद करेगा। आप इसमें अलग-अलग प्रकार की पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा।