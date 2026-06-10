नागालैंड घूमने की बना रहे हैं योजना? जान लें ये 5 जरूरी बातें

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स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी रखें

नागालैंड में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं, इसलिए अपनी सेहत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। अगर आपको किसी प्रकार की दवा की जरूरत होती है तो उसे अपने साथ लेकर चलें। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा किट भी साथ रखें ताकि आपको किसी आपातकालीन स्थिति में परेशानी न हो। इन बातों का ध्यान रखकर आप नागालैंड की यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति आपके अनुभव को यादगार बना देंगी।