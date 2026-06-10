हेयर बोटॉक्स करवाने का सोच रहे हैं? जान लें ये 5 बातें

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क्या है इसके दुष्प्रभाव?

हेयर बोटॉक्स के कोई गंभीर नुकसान नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को इससे हल्की जलन या खुजली हो सकती है। इसके अलावा अगर घोल आंखों में चला जाए तो परेशानी हो सकती है। इसलिए इसे विशेषज्ञ द्वारा ही करवाना चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या न हो। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि क्लिनिक साफ-सुथरा हो और उपकरणों का सही उपयोग किया जाए। इससे आप किसी भी तरह की असुविधा से बच सकते हैं।