कर्नाटक: कोडागु की यात्रा में इन 5 गतिविधियों को जरूर बनाएं भाग, मिलेगा मजा

कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कोडागु एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह अपनी चाय और कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोडागु में आप ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, झरनों के पास पिकनिक और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, जिससे यह किसी भी मौसम में घूमने के लिए आदर्श स्थान है।

#1 एब्बे झरने पर जाएं कोडागु में स्थित एब्बे झरना एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह झरना अपने खूबसूरत दृश्य और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। एब्बे झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यहां का साफ पानी और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

#2 कुंडाद्री पहाड़ी पर ट्रेकिंग करें कुंडाद्री पहाड़ी ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां से पूरा कोडागु क्षेत्र दिखाई देता है। यहां ट्रेकिंग करते हुए आप प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। कुंडाद्री पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य मिलेंगे, वे सारी थकावट मिटा देंगे। यहां का शांत माहौल और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

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#3 नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान जाएं नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है, जहां हाथी, बाघ आदि देखे जा सकते हैं। इस उद्यान में सफारी करने से आपको जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में देखने का मौका मिलता है। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली और शांत माहौल आपको प्रकृति के करीब ले जाते हैं। यहां आकर आप जानवरों के साथ-साथ पक्षियों की कई प्रजातियों को भी देख सकते हैं।

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#4 ताडियंदमोल पहाड़ी पर सूर्यास्त देखें ताडियंदमोल पहाड़ी पर सूर्यास्त देखना एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां पहुंचकर आप सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, जो आपके दिलो-दिमाग में बस जाएगा। ताडियंदमोल पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में रोमांचक है। यहां का शांत माहौल और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा।