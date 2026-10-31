भारी भोजन करने के बाद न खाएं ये चीजें, हो सकती है समस्याएं

भारी भोजन के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि दूध में मौजूद प्रोटीन और भारी भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के पाचन प्रक्रिया में एक-दूसरे के विपरीत असर पड़ता है।

इसके कारण आपको गैस, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा अगर आप दूध के साथ खट्टी चीजें, जैसे दही, नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन करते हैं तो इससे भी पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।