शाम 5 बजे के बाद न खाएं ये चीजें

शाम 5 बजे के बाद न खाएं ये 5 चीजें, हाई ब्लड प्रेशर से रहेंगे सुरक्षित

लेखन सयाली 11:46 am Jul 04, 202611:46 am

क्या है खबर?

हाई ब्लड प्रेशर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं और यह अचानक से समस्या बन सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए न केवल दवाइयों की जरूरत होती है, बल्कि दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करने भी जरूरी होते हैं। खासतौर से शाम को, क्योंकि इस समय पर की गई कुछ गलतियां आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। आपको शाम 5 बजे के बाद ये 5 चीजें खाने से बचना चाहिए।