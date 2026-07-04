शाम 5 बजे के बाद न खाएं ये 5 चीजें, हाई ब्लड प्रेशर से रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
हाई ब्लड प्रेशर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं और यह अचानक से समस्या बन सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए न केवल दवाइयों की जरूरत होती है, बल्कि दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करने भी जरूरी होते हैं। खासतौर से शाम को, क्योंकि इस समय पर की गई कुछ गलतियां आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। आपको शाम 5 बजे के बाद ये 5 चीजें खाने से बचना चाहिए।
#1
ज्यादा नमक वाला खाना न खाएं
अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो शाम 5 बजे के बाद ज्यादा नमक वाला खाना न खाएं। नमक में एक तत्व होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए, कोशिश करें कि शाम के समय पर घर का बना खाना ही खाएं और उसमें कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पैकेट वाले नाश्तों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है।
#2
चाय-कॉफी का सेवन न करें
शाम के समय चाय, कॉफी या ठंडे पेय का सेवन करने से भी बचें। इनमें कैफीन होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इन्हें सुबह ही पी लें और शाम को इनके बजाय स्वस्थ पेय का चुनाव करें। अगर आपको पानी पीने का मन न हो तो ताजे फलों का रस या नारियल पानी पिएं। इनसे न केवल आपका शरीर तरोताजा रहेगा, बल्कि ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखेंगे।
#3
ज्यादा मीठी चीजों से बचें
अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो शाम के समय ज्यादा मीठी चीजें न खाएं। ज्यादा मीठी चीजें खाने से शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, शाम के समय मीठे का सेवन करने से बचें और अगर मीठा खाने का मन हो तो संतरे या सेब जैसे फलों का चयन करें। इससे शुगर का स्तर सही रहेगा।
#4
तले हुए खाने से दूरी बनाएं
शाम के समय तले हुए खाने का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तले हुए खाने में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में शाम के 5 बजे के बाद तले हुए खाने का सेवन न करें और उनके बजाय फल या सलाद खाएं। इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा।
#5
शराब से परहेज करें
हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए शराब का सेवन करना भी नुकसानदायक हो सकता है। शराब का सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में शाम के समय शराब का सेवन करने से बचें और इसके बजाय नारियल पानी या ताजे फलों का रस पिएं। इससे आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शराब के साथ-साथ सिगरेट को भी छोड़ें, जो कई नुकसान करती है।