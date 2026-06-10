नागालैंड से जुड़ी खास बातें

नगा संस्कृति के लिए मशहूर है नागालैंड, जानिए इस राज्य से जुड़ी 5 खास बातें

लेखन अंजली 06:42 pm Jun 10, 202606:42 pm

क्या है खबर?

नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक राज्य है। यह राज्य अपनी अनोखी नगा संस्कृति और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यह राज्य अपने त्योहारों, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां की पहाड़ियां, झीलें और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करना चाहते हैं तो नागालैंड आपके लिए एक बेहतरीन स्थान हो सकता है।