गर्मियों के लिए फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

गर्मियों में पसीना और उमस के कारण त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस हो सकती है और ऐसे में फाउंडेशन की सही पसंद आपके मेकअप लुक को बिगाड़ सकती है। अगर आप गर्मियों के लिए फाउंडेशन खरीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अपने पैसे का पूरा मूल्य मिल सके और त्वचा को आराम भी मिले। आइए जानते हैं कि फाउंडेशन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 फॉर्मूला चुनें फाउंडेशन के फॉर्मूले पर ध्यान देना जरूरी है। गर्मियों के लिए हल्का और बिना तेल वाला फॉर्मूला चुनें। यह त्वचा को हवा लगने देता है और पसीने के साथ-साथ तेल को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ऐसी फाउंडेशन चुनें, जो नमी को बनाए रखते हुए लंबे समय तक टिके रहे। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी देने वाला फॉर्मूला चुनें, जबकि तैलीय त्वचा वालों के लिए बिना चमक वाला फाउंडेशन बेहतर रहेगा।

#2 कवरेज पर दें ध्यान फाउंडेशन की कवरेज भी महत्वपूर्ण है। अगर आप रोजाना हल्का-फुल्का मेकअप करती हैं तो हल्का फाउंडेशन या रंगीन नमी देने वाला क्रीम का विकल्प चुन सकती हैं। ये त्वचा को निखारने के साथ-साथ उसे सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचा सकते हैं। अगर आपकी त्वचा में दाग-धब्बे हैं और आप उन्हें छिपाना चाहती हैं तो मध्यम कवरेज वाला फाउंडेशन चुनें। यह न केवल दाग-धब्बों को ढकता है, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी दिखता है।

Advertisement

#3 रंग मिलान करें फाउंडेशन खरीदते समय अपने हाथ या कलाई पर रंग मिलान करना सामान्य बात है, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होता। बेहतर होगा कि आप अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर देखें। इसके लिए थोड़ी मात्रा में फाउंडेशन अपनी गर्दन या जबड़े की लाइन पर लगाएं और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे आपको असली रंग का पता चलेगा और यह भी मालूम पड़ेगा कि फाउंडेशन आपकी त्वचा के साथ कैसे मेल खाता है।

Advertisement

#4 सूरज से सुरक्षा गर्मियों में सूरज की किरणें तीखी होती हैं, इसलिए सूरज से सुरक्षा देने वाला फाउंडेशन का चयन करना फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है बल्कि अतिरिक्त चर्बी को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह त्वचा को पोषण देने में भी मदद कर सकता है। सूरज से सुरक्षा देने वाले फाउंडेशन का उपयोग करने से त्वचा को सुरक्षा मिलती है और गर्मियों में आराम भी महसूस होता है।