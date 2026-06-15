रसोई में तेल का इस्तेमाल करते हैं? इन 5 तरीकों को जरूर अपनाएं

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धूप में रखने से बचें

तेल को धूप में रखने से उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। धूप से तेल में हानिकारक जीवाणु पनप सकते हैं या उसकी खुशबू बिगड़ सकती है। इसलिए हमेशा तेल को अंधेरी जगह पर रखें जैसे कि अलमारी या किसी बंद कंटेनर में ताकि वह ताजा बना रहे। इसके अलावा धूप में रखने से तेल में जरूरी तत्व भी कम हो सकते हैं, जिससे उसका फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए ध्यान रखें कि तेल को धूप से दूर ही रखें।