फेक आईलैशेज का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा अच्छा परिणाम

फेक आईलैशेज का इस्तेमाल आंखों को बड़ा और आकर्षक बनाने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि, इसे सही तरीके से लगाने और इस्तेमाल करने की कला सीखना जरूरी है ताकि यह प्राकृतिक लगे और लंबे समय तक टिके रहे। सही तरीके से फेक आईलैशेज का उपयोग करने से आप अपनी आंखों की सुंदरता को बढ़ा सकती हैं और अपने लुक को खास बना सकती हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही आकार चुनें फेक आईलैशेज खरीदते समय सबसे पहले उनके आकार पर ध्यान दें। आपके चेहरे के आकार और आंखों के आकार के अनुसार सही आकार चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो छोटे और हल्के लैशेज अच्छे रहेंगे, जबकि बड़ी आंखों के लिए लंबे और घने लैशेज बेहतर होते हैं। इससे आपके लुक में संतुलन बना रहता है और वे प्राकृतिक लगते हैं, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखती हैं।

#2 गोंद का सही चयन करें फेक आईलैशेज लगाने के लिए गोंद का सही चयन करना बहुत अहम है। बाजार में अलग-अलग प्रकार के गोंद उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वॉटरप्रूफ और काला आदि। अगर आप रोजाना मेकअप करती हैं तो वॉटरप्रूफ गोंद बेहतर रहेगा क्योंकि यह लंबे समय तक टिकता है और बारिश या पसीने से खराब नहीं होता है, वहीं अगर आप खास मौकों पर फेक आईलैशेज लगाती हैं तो काला गोंद अच्छा विकल्प हो सकता है।

#3 लगाते समय धैर्य रखें फेक आईलैशेज लगाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पहली बार लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप इसे सही तरीके से करना सीख जाएंगी। पहले थोड़ी देर अभ्यास करें ताकि आपको इसकी आदत हो जाए। इसके बाद आप आसानी से इसे लगा पाएंगी। ध्यान रखें कि सही तरीके से लगाने पर ही फेक आईलैशेज लंबे समय तक टिके रहेंगे और प्राकृतिक लगेंगे।

#4 मेकअप हटाते समय सावधानी बरतें फेक आईलैशेज हटाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी असली पलकों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए आप आंखों के मेकअप हटाने वाले तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले आंखों पर थोड़ा-सा तेल लगाएं और फिर धीरे-धीरे फेक आईलैशेज को हटाएं। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें और अपनी असली पलकों की देखभाल करें। इससे आपकी पलकों को कोई नुकसान नहीं होगा और वे स्वस्थ रहेंगी।