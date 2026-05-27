घर पर वेजी रेमन बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

अगर आप घर पर वेजी रेमन बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। यह एक लोकप्रिय जापानी व्यंजन है, जिसमें नूडल्स के साथ सब्जियों और मसालों का मेल होता है। सही तरीके से वेजी रेमन बनाने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने वेजी रेमन को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 ताजी सामग्रियों का करें उपयोग वेवजी रेमन के लिए ताजे सब्जियों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ताजे सब्जियां न केवल आपके व्यंजन को पौष्टिक बनाती हैं बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ाती हैं। आप गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, मशरूम जैसी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर नूडल्स के साथ मिलाएं। इससे आपके वेजी रेमन में रंग-बिरंगी सब्जियां होंगी, जो देखने में ही नहीं खाने में भी मजेदार लगेंगी।

#2 सही मात्रा में मसाले डालें वेवी रेमन में मसालों का सही संतुलन बहुत जरूरी होता है। ज्यादा मसाले डालने से व्यंजन का स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए ध्यान रखें कि मसाले सही मात्रा में हों। सोया सॉस, सिरका, लहसुन और अदरक का उपयोग करें, लेकिन मात्रा कम रखें ताकि सभी सामग्री का स्वाद बरकरार रहे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा तिल का तेल भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3 नूडल्स को ठीक से पकाएं नूडल्स को ठीक से पकाना बहुत जरूरी है ताकि वे फिसलन भरे न हों और अच्छे से सब्जियों के साथ मिल सकें। इसके लिए पहले नूडल्स को गर्म पानी में कुछ मिनट उबालें, फिर उन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें। इससे नूडल्स सही तरीके से पक जाएंगे और उनमें से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाएगा। इसके बाद इन्हें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर भूनें ताकि वे कुरकुरे हो जाएं और सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिल सकें।

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#4 समय पर सब्जियां डालें सब्जियां अलग-अलग पकती हैं इसलिए उन्हें समय पर डालना जरूरी है ताकि वे ज्यादा नरम न हों और अपना कुरकुरापन बनाए रखें। पहले गाजर और शिमला मिर्च डालें, फिर ब्रोकोली और मशरूम आदि डालें। अंत में हरी प्याज डालें ताकि उसका ताजा स्वाद बना रहे। इस तरह से सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएंगी और आपके वेजी रेमन का स्वाद भी बढ़ जाएगा। इससे व्यंजन देखने में ही नहीं खाने में भी मजेदार लगेगा।