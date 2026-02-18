उपमा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं बनेगा गीला-गीला

उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है, जो दक्षिण भारतीय खाने में बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि, कई लोग इसे बनाने में सफल नहीं हो पाते और उपमा अक्सर गीला-गीला सा बन जाता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप आसानी से स्वादिष्ट और बेहतरीन उपमा बना सकते हैं।

#1 सूजी को सूखा भूनें उपमा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को सूखा भूनना जरूरी है। इससे सूजी का पानी निकल जाता है और वह गीली नहीं होती। सूजी को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसे एक प्लेट में निकाल लें। भूनने से सूजी में एक खास खुशबू आती है, जो उपमा को और भी स्वादिष्ट बनाती है। ध्यान रखें कि सूजी को ज्यादा भूनना नहीं है, वरना वह जल सकती है और उपमा का स्वाद बिगड़ सकता है।

#2 पानी की मात्रा का रखें ध्यान उपमा के लिए पानी की मात्रा बहुत अहम होती है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो उपमा गीला हो जाएगा और कम पानी डालने से सूखा रह जाएगा। इसके लिए एक कप सूजी में दो कप पानी डालें। इससे आपका उपमा न तो गीला होगा और न ही सूखा। इसके अलावा ध्यान रखें कि पानी उबलने के बाद ही सूजी डालें ताकि वह सही तरीके से पक सके और इसका स्वाद बेहतरीन आए।

#3 सब्जियों को पहले से करें तैयार उपमा में सब्जियां डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसके लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, मटर आदि सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें पहले से तैयार करके रख लें ताकि जब आपको उपमा बनाना हो तो समय बर्बाद न हो। सब्जियां डालने से उपमा में रंग-बिरंगी खूबसूरती आती है और यह अधिक पौष्टिक भी बनता है। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#4 तेल या घी की मात्रा का रखें ध्यान उपमा बनाने के लिए तेल या घी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा तेल या घी डाल देंगे तो उपमा चर्बीला हो जाएगा और इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए सही मात्रा में ही तेल या घी डालें ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे और यह सेहतमंद भी बने रहे। इसके लिए एक चम्मच तेल या घी पर्याप्त होता है। इससे आपका उपमा न तो चर्बीला होगा और न ही इसका स्वाद बिगड़ेगा।