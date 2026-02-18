होली पर घर पर बनाते हैं ठंडाई? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

ठंडाई होली का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ठंडाई में इस्तेमाल होने वाले मसाले जैसे कि सौंफ, गुलाब, काली मिर्च, सफेद मिर्च, तरबूज के बीज, बादाम, काजू और केसर आदि कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आइए आज हम आपको ठंडाई बनाते समय कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि ठंडाई स्वादिष्ट और पौष्टिक बन सके।

#1 सही मसालों का चयन करें ठंडाई में इस्तेमाल होने वाले मसाले इसका स्वाद और सेहत के गुण दोनों को बढ़ाते हैं। इसलिए इनका सही चयन करना जरूरी है। सौंफ, गुलाब, काली मिर्च, सफेद मिर्च, तरबूज के बीज, बादाम, काजू और केसर जैसे मसाले ठंडाई के लिए बेहतरीन हैं। इन मसालों को ताजे और अच्छे गुणवत्ता वाले ही चुनें ताकि ठंडाई का स्वाद बेहतरीन हो और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक हो। मसालों का सही मिश्रण ठंडाई को खास बना सकता है।

#2 सूखे मेवों को भिगोएं सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू आदि को भिगोना न भूलें। इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इन्हें छीलकर ठंडाई में डालें। इससे इनकी पौष्टिकता बढ़ जाएगी और इनका स्वाद भी बेहतर होगा। भिगोने से सूखे मेवों में मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा भिगोए हुए मेवे ठंडाई को मलाईदार बनाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#3 दूध की गुणवत्ता पर ध्यान दें ठंडाई के लिए इस्तेमाल होने वाला दूध ताजे और साफ होना चाहिए। बाजार से मिलने वाले पैकेज्ड दूध में कई बार मिलावट होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप घर का बना या फिर टेट्रा पैक वाला दूध ही इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो गाय या बकरी का दूध ही चुनें। इससे ठंडाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।

#4 चीनी की मात्रा कम रखें बहुत लोग ठंडाई में ज्यादा चीनी डाल देते हैं ताकि इसका स्वाद मीठा हो जाए, लेकिन इससे यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। आप चाहें तो चीनी की जगह शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न केवल मिठास देंगे बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। इससे ठंडाई का स्वाद भी बेहतरीन होगा और यह पौष्टिक भी रहेगी। इसके अलावा शहद या गुड़ से बनी ठंडाई में मिलावट का डर भी नहीं रहता।