स्टफ्ड कुलचा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

पंजाब का प्रसिद्ध स्टफ्ड कुलचा एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आमतौर पर तंदूर में पकाया जाता है। हालांकि, अगर आप इसे घर पर बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे इसका स्वाद प्रभावित हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको स्टफ्ड कुलचा बनाते समय बचना चाहिए ताकि इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो और यह सही तरीके से बने।

#1 आटे की गूंथन पर दें ध्यान स्टफ्ड कुलचा के लिए आटे की गूंथन बहुत जरूरी है। आटे को अच्छे से गूंथकर उसे कम से कम 30 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे आटा ठीक से तैयार हो जाएगा और कुलचे नरम बनेंगे। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा-सा नमक और तेल मिलाकर पानी से गूंथें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो क्योंकि इससे कुलचे चबाने में दिक्कत होगी और उनका स्वाद भी प्रभावित होगा।

#2 भरावन सामग्री का चयन सोच-समझकर करें स्टफ्ड कुलचा के लिए भरावन सामग्री का चयन बहुत अहम है। आमतौर पर आलू, पनीर या मिली-जुली सब्जियों का उपयोग किया जाता है। अगर आप आलू का उपयोग कर रहे हैं तो उसे अच्छे से उबालकर मैश कर लें और उसमें नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती आदि मिलाएं। पनीर के लिए ताजा पनीर का उपयोग करें और उसे छोटे टुकड़ों में काटकर मसालों के साथ मिलाएं। मिली-जुली सब्जियों के लिए गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि का उपयोग करें।

#3 मसालों का सही अनुपात बनाए रखें भरावन सामग्री में मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी है। ज्यादा मसाले डालने से कुलचे का असली स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। इसमें जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।

#4 तंदूर की सही तापमान सेटिंग करें स्टफ्ड कुलचे बनाने के लिए तंदूर की सही तापमान सेटिंग बहुत जरूरी है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो कुलचे जल जाएंगे और कम होने पर वे ठीक से पकेंगे नहीं। इसलिए मध्यम आंच पर तंदूर को गर्म करें और जब वह गर्म हो जाए तो उसमें पहले से तैयार कुलचे डालें। इससे सभी कुलचे समान रूप से पकेंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो गैस पर भी तवे पर कुलचे बना सकते हैं।