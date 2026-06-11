रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर बनाने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

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सॉस का इस्तेमाल करें

सॉस बिना बर्गर अधूरा सा लगता है इसलिए इसका इस्तेमाल करना न भूलें। आमतौर पर लोग टमाटर की चटनी या सरसों की चटनी ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसमें मलाईदार सॉस या तीखी चटनी भी मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर की बनी चटनी भी बना सकते हैं, जो आपके बर्गर को खास बनाएगी। इसके अलावा आप अपने स्वादानुसार अन्य सॉस भी मिला सकते हैं। इससे आपके बर्गर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।