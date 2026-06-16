एयर फ्रायर में पिज्जा बनाने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
एयर फ्रायर एक बेहतरीन रसोई उपकरण है, जिससे आप कम तेल में स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एयर फ्रायर में पिज्जा बनाया जा सकता है तो इसका जवाब है हां। एयर फ्रायर में पिज्जा बनाने से वह कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका पिज्जा बेहतरीन बने। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में पिज्जा बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।
#1
सही तापमान सेट करें
एयर फ्रायर में पिज्जा बनाने से पहले सही तापमान सेट करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर पिज्जा अच्छे से पकता है। इससे पिज्जा अंदर से भी अच्छी तरह से पकेगा और बाहर से भी कुरकुरा बनेगा। तापमान को ज्यादा न बढ़ाएं क्योंकि इससे पिज्जा जल सकता है। सही तापमान पर पिज्जा पकाने से उसका स्वाद और बनावट दोनों ही शानदार हो जाते हैं।
#2
समय का ध्यान रखें
एयर फ्रायर में पिज्जा पकाने का समय भी बहुत अहम होता है। आमतौर पर 10-15 मिनट का समय काफी होता है। बीच-बीच में पिज्जा को चेक करते रहें ताकि वह जल न जाए। अगर आपका एयर फ्रायर डिजिटल है तो उसमें टाइमर सेट करें और खुद भी समय का ध्यान रखें। पिज्जा पकाने के दौरान एक बार उसे घुमाएं ताकि वह हर तरफ से समान रूप से पके और कुरकुरा बने।
#3
सही आकार चुनें
एयर फ्रायर में पिज्जा बनाने के लिए सही आकार चुनना जरूरी है। एयर फ्रायर की टोकरी आकार में छोटी होती हैं, इसलिए छोटे या मध्यम आकार का पिज्जा बनाना बेहतर होता है। इससे पिज्जा आसानी से फिट हो जाएगा और अच्छी तरह से पकेगा। अगर आपके पास बड़ा एयर फ्रायर है तो आप बड़े आकार का पिज्जा भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे पूरी तरह से पकाने के लिए थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें।
#4
बटर पेपर का उपयोग करें
एयर फ्रायर में पिज्जा बनाने के लिए बटर पेपर का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। इससे पिज्जा आसानी से पकता है और जलेगा भी नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बेकिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पिज्जा आसानी से निकलेगा और साफ-सफाई में भी कमी आएगी। इसके अलावा बटर पेपर का उपयोग करने से पिज्जा का स्वाद भी बेहतरीन बना रहता है और वह कुरकुरा भी हो जाता है।
#5
नियमित रूप से सफाई करें
एयर फ्रायर का नियमित रूप से सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि उसमें कोई गंदगी न रहे जो अगले पकवानों पर असर डाल सकती है। हर बार इस्तेमाल करने के बाद एयर फ्रायर की टोकरी और पैन को गर्म पानी और साबुन से धो लें और सूखा लें। इसके अलावा एयर फ्रायर के बाहरी हिस्से को भी साफ रखें ताकि वह लंबे समय तक सही काम करता रहे।