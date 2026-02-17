पनीर परांठा बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

पनीर परांठा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि इसका स्वाद बेहतरीन बने। सही सामग्री का चयन, आटे की गूंथाई, पनीर की तैयारी और पकाने का तरीका इन सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जानते हैं, जो आपके पनीर परांठे को और भी लाजवाब बना सकते हैं।

#1 सही आटे का चयन करें पनीर परांठे के लिए सही आटे का चयन बहुत जरूरी है। आप गेहूं का आटा या कई अनाजों का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का आटा परांठे को नरम बनाता है, जबकि कई अनाजों का आटा अधिक पोषण देता है। अगर आप सेहतमंद विकल्प चाहते हैं तो कई अनाजों का आटा बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि आटे को गूंथते समय पानी का उपयोग धीरे-धीरे करें ताकि आटा सख्त न हो और नरम बने।

#2 पनीर की तैयारी सही होनी चाहिए पनीर परांठे के लिए पनीर की तैयारी बहुत जरूरी है। पनीर को कद्दूकस कर लें या छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। अगर आप चाहें तो पनीर के साथ कुछ सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे पालक या गाजर, जिससे परांठे को अतिरिक्त पोषण मिलेगा।

Advertisement

#3 मसालों का सही मिश्रण करें पनीर परांठे में मसालों का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक को बारीक काटकर भी मिला सकते हैं। इससे परांठे को एक अलग ही तड़का मिलेगा और इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

#4 सही तरीके से बेलना सीखें पनीर परांठे को सही तरीके से बेलना सीखना बहुत जरूरी है ताकि वह सही आकार में बने। आटे की छोटी लोई बनाएं और उसे हल्का सा बेलें, फिर उसमें पनीर का मिश्रण भरें और लोई को चारों ओर से बंद कर दें। अब इसे धीरे-धीरे बेलें ताकि मिश्रण बाहर न निकले। बेलते समय आटे का हल्का छिड़काव करें ताकि परांठा चिपके नहीं। बेलने के बाद इसे तवे पर डालें और दोनों ओर से अच्छी तरह सेंक लें।