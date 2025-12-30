पालक पनीर बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगा स्वादिष्ट

पालक पनीर एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आमतौर पर रोटी या नान के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन अपने हरे रंग और पौष्टिकता के कारण खासा पसंद किया जाता है। हालांकि, इसे बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां व्यंजन के स्वाद को बिगाड़ सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका पालक पनीर हमेशा स्वादिष्ट और बेहतरीन बने।

#1 पालक को ज्यादा पकाना पालक को ज्यादा पकाना एक आम गलती है, जिससे पालक पनीर का स्वाद बिगड़ सकता है। पालक को ज्यादा पकाने से उसका रंग फीका पड़ जाता है और उसका पोषण मूल्य भी कम हो जाता है। इसलिए पालक को सिर्फ थोड़े समय के लिए ही पकाएं ताकि उसका हरा रंग बरकरार रहे और उसका स्वाद भी बढ़िया बना रहे। इस तरह आप अपने पालक पनीर को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#2 टमाटर का सही उपयोग न करना पालक पनीर में टमाटर का उपयोग करना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे ज्यादा पका देते हैं या फिर कच्चा ही डाल देते हैं। इससे व्यंजन का स्वाद बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि टमाटर को बारीक काटकर थोड़ा सा भून लें, फिर उसमें मसाले डालकर उसे पकाएं। इससे टमाटर का खट्टापन संतुलित रहेगा और व्यंजन का स्वाद भी बढ़िया बनेगा। इस तरह आप अपने पालक पनीर को स्वादिष्ट बना सकते हैं।

Advertisement

#3 मसालों का असंतुलित होना पालक पनीर में मसालों का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा या कम मसाले डाल देंगे तो व्यंजन का स्वाद बिगड़ सकता है। इसमें हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला जैसे मसालों का सही अनुपात में उपयोग करें ताकि व्यंजन का स्वाद बढ़िया बना रहे। साथ ही इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट भी सही मात्रा में डालें। इस तरह आप अपने पालक पनीर को मसालेदार और स्वादिष्ट बना सकते हैं।

Advertisement

#4 पनीर की गुणवत्ता पर ध्यान न देना पनीर की गुणवत्ता भी पालक पनीर के स्वाद पर असर डालती है। बाजार में मिलने वाले सस्ते पनीर में अक्सर मिलावट होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड का पनीर खरीदें और उसे इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें ताकि उसकी चिकनाहट दूर हो जाए। इस तरह आप अपने व्यंजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।