घर पर मालपुआ बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेगा बेहतरीन

मालपुआ एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इसे पसंद करते हैं। मालपुए को बनाने की विधि आसान है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियों से इसका स्वाद बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको मालपुए बनाने के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें बताएंगे ताकि आपका मालपुआ हमेशा बेहतरीन बने और उसका स्वाद भी शानदार रहे।

#1 सही आटे का चयन करें मालपुए के लिए सही आटे का चयन करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर इसमें मैदा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो आटे में थोड़ा-सा बेसन मिला सकते हैं। बेसन मिलाने से मालपुए में एक खास खस्ता पन आता है। इसके अलावा आप सूजी भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सूजी मिलाने से मालपुए में कुरकुरापन आता है और इसका स्वाद भी बेहतरीन हो जाता है।

#2 घी या तेल का सही उपयोग करें मालपुए तलने के लिए घी या तेल का उपयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि घी साफ और ताजा होना चाहिए। अगर घी पुराना होगा तो मालपुए का स्वाद बिगड़ सकता है और सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा घी को अच्छे से गर्म करें ताकि मालपुए अच्छे से तले हुए दिखें और उनका अंदरूनी हिस्सा भी पक जाए। तेल का उपयोग करते समय भी इसी तरह ध्यान रखें।

Advertisement

#3 घोल को ठीक से मिलाएं मालपुए का घोल बनाने के लिए आटे को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करना होता है। इस दौरान ध्यान रखें कि घोल में गांठें न आएं क्योंकि इससे मालपुओं का आकार बिगड़ सकता है और उनका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। घोल को अच्छी तरह से फेंटकर चिकना बना लें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। सही घोल तैयार करने से मालपुए खिले-खिले और स्वादिष्ट बनेंगे।

Advertisement

#4 मध्यम आंच पर पकाएं मालपुओं को तलते समय मध्यम आंच पर पकाना चाहिए ताकि वे अंदर तक अच्छे से पक सकें और उनका बाहरी हिस्सा भी कुरकुरा रहे। तेज आंच पर पकाने से मालपुओं का बाहरी हिस्सा जल सकता है जबकि अंदर कच्चा रह जाता है। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर ही पकाएं। इस तरह मालपुए खिले-खिले बनेंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। सही तापमान पर पकाने से मालपुए का हर टुकड़ा लाजवाब लगेगा।