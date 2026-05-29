घर पर काजू पिस्ता कुकीज बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

काजू पिस्ता कुकीज एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आती है। इन कुकीज को बनाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि वे सही तरीके से बने और हर किसी को पसंद आएं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप काजू पिस्ता कुकीज बना सकें।

#1 सही सामग्री का चयन करें काजू पिस्ता कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना बहुत जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाले काजू और पिस्ते का इस्तेमाल करें ताकि कुकीज का स्वाद बेहतरीन हो। इसके अलावा घी या मक्खन भी ताजा होना चाहिए क्योंकि इससे कुकीज का बनावट और स्वाद दोनों ही बेहतर होते हैं। ध्यान रखें कि सभी सामग्री ताजगी भरी हों ताकि कुकीज का मजा दोगुना हो जाए।

#2 आटे की मात्रा पर ध्यान दें काजू पिस्ता कुकीज बनाने के लिए आटे की मात्रा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ज्यादा आटा डालने से कुकीज सख्त हो सकती हैं, जबकि कम आटे से वे टूटने लगती हैं। इसलिए सही अनुपात में आटे का इस्तेमाल करें। आमतौर पर 2 कप आटे में 1 कप घी और आधा कप चीनी का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। इससे कुकीज नरम और स्वादिष्ट बनती हैं, जिन्हें हर कोई पसंद करता है।

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#3 धीमी आंच पर बेक करें कुकीज को बेक करते समय धीमी आंच पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे अंदर तक अच्छी तरह पके और बाहर से कुरकुरी बने रहें। ओवन को पहले से ही 10 मिनट तक गर्म कर लें और फिर उसमें कुकीज ट्रे डालें। लगभग 15-20 मिनट बाद आपकी काजू पिस्ता कुकीज तैयार होंगी। इस प्रक्रिया में धैर्य रखें क्योंकि जल्दी बेक करने से कुकीज जल सकती हैं और उनका स्वाद बिगड़ सकता है।

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#4 ठंडी जगह पर रखें बेक करने के बाद कुकीज को ठंडा करने के लिए किसी ठंडी जगह पर रखें ताकि वे जल्दी ठंडी हो जाएं। इससे उनका स्वाद बेहतर होगा और वे लंबे समय तक ताजगी भरी रहेंगी। आप चाहें तो कुकीज को फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि कुकीज को किसी एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि उनमें नमी न जाए और वे कुरकुरी बनी रहें।