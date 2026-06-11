हरा-भरा कबाब बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही

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उबालने के बाद ठंडा करें

हरा-भरा कबाब बनाने से पहले आलू और हरी सब्जियों को उबालना जरूरी है। हालांकि, इन्हें अधिक पकाने से बचें क्योंकि इससे उनके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। आलू को नरम होने तक उबालें, जबकि हरी सब्जियों को सिर्फ हल्का सा उबालें ताकि वे कुरकुरी बनी रहें। उबालने के बाद इन्हें ठंडा करने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि वे आसानी से मैश हो सकें और कबाब बनाने में कोई दिक्कत न हो।