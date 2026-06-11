हरा-भरा कबाब बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही
क्या है खबर?
हरा-भरा कबाब एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आता है। हरे पत्तेदार सब्जियों और मसालों का मेल इस कबाब को खास बनाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने हरा-भरा कबाब को और भी स्वादिष्ट और कुरकुरा बना सकते हैं।
#1
हरी सब्जियों का सही चयन करें
हरा-भरा कबाब बनाने के लिए हरी सब्जियों का सही चयन बहुत जरूरी है। पालक, मेथी, धनिया और पुदीना जैसी ताजी और पौष्टिक सब्जियां इस व्यंजन के लिए बेहतरीन होती हैं। इन सब्जियों का उपयोग करने से न केवल कबाब का रंग हरा रहेगा बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि सब्जियां अच्छी तरह से धोकर साफ की गई हों ताकि कोई गंदगी या कीटाणु न रहें।
#2
उबालने के बाद ठंडा करें
हरा-भरा कबाब बनाने से पहले आलू और हरी सब्जियों को उबालना जरूरी है। हालांकि, इन्हें अधिक पकाने से बचें क्योंकि इससे उनके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। आलू को नरम होने तक उबालें, जबकि हरी सब्जियों को सिर्फ हल्का सा उबालें ताकि वे कुरकुरी बनी रहें। उबालने के बाद इन्हें ठंडा करने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि वे आसानी से मैश हो सकें और कबाब बनाने में कोई दिक्कत न हो।
#3
मसालों का सही अनुपात रखें
मसाले हरा-भरा कबाब का अहम हिस्सा होते हैं इसलिए इनका सही अनुपात बनाए रखना जरूरी है। अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर जैसे मसालों का उपयोग करें लेकिन ध्यान रखें कि मसाले अधिक न हों क्योंकि इससे कबाब का स्वाद बिगड़ सकता है। थोड़ी मात्रा में ही मसालों का उपयोग करें ताकि सभी सामग्रियों का स्वाद ठीक से आ सके।
#4
मिश्रण को अच्छे से मिलाएं
आलू और हरी सब्जियों का मिश्रण बनाते समय इसे अच्छे से मिलाएं ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं। मिश्रण को मैश करते समय ध्यान रखें कि उसमें कोई गांठ न रहे। इससे कबाब बनाने में आसानी होगी और उनका आकार भी सही रहेगा। मिश्रण को हल्के हाथों से दबाते हुए मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और कबाब का स्वाद भी बढ़ जाए।
#5
तेल की मात्रा पर ध्यान दें
हरा-भरा कबाब तलते समय तेल की मात्रा पर खास ध्यान दें। अधिक तेल डालने से कबाब तले हुए लगेंगे इसलिए थोड़ा-थोड़ा तेल ही डालें ताकि कबाब कुरकुरे बने रहें। आप चाहें तो इन्हें तले बिना भी बना सकते हैं। ओवन में सेंक कर या एअर फ्रायर में पकाकर भी इन्हें बनाया जा सकता है। इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपने घर पर सही तरीके से हरा-भरा कबाब बना सकते हैं।