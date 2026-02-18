घर पर दाल कचौड़ी बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

दाल कचौड़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल चाय के साथ परोसी जा सकती है, बल्कि इसे किसी भी समय खाया जा सकता है। दाल कचौड़ी बनाने के लिए सही सामग्री का चयन और सही विधि अपनाना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे। आइए जानते हैं कि दाल कचौड़ी बनाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही दाल का करें चयन दाल कचौड़ी के लिए दाल का चयन बहुत अहम है। आमतौर पर उड़द दाल का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप इसे मूंग दाल या चने की दाल के मिश्रण से भी बना सकते हैं। उड़द दाल का उपयोग करने से कचौड़ी का स्वाद बेहतरीन आता है और यह कुरकुरी भी बनती है। दाल को अच्छे से धोकर रातभर पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए और आसानी से पीसी जा सके।

#2 मसालों का सही मिश्रण करें इस्तेमाल दाल कचौड़ी के लिए मसालों का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। इसमें जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हींग का उपयोग करें। इसके अलावा अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी डालें। इन मसालों का सही अनुपात आपके कचौड़ी को खास स्वाद देगा। मसालों को अच्छी तरह मिलाकर दाल में मिलाएं ताकि हर कचौड़ी में एक समान स्वाद मिले। आप अपने स्वादानुसार मसालों की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं।

#3 आटे की गूंथने की विधि दाल कचौड़ी के आटे को गूंथना भी एक कला है। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सूजी मिलाकर गूंथें ताकि कचौड़ी कुरकुरी बने। आटे में थोड़ा तेल मिलाने से भी मदद मिलेगी। आटे को नरम और लचीला बनाने के लिए उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गूंथें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, इससे कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। गूंथने के बाद आटे को ढककर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वह सेट हो जाए।

#4 तलने का तरीका अपनाएं सही कचौड़ी को तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए। तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कचौड़ी बाहर से जल सकती है और अंदर कच्ची रह जाती है। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब यह गर्म हो जाए तो कचौड़ी डालें। उन्हें दोनों तरफ सुनहरा होने तक तलें। तली हुई कचौड़ियों को निकालकर पेपर टॉवल पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए। इससे कचौड़ियां कुरकुरी बनेंगी।