घर पर आलू चाट बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगी स्वादिष्ट

आलू चाट एक ऐसी डिश है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। इसे घर पर बनाना भी आसान है और इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप बार-बार इसे खाने का मन करेंगे। हालांकि, इसे बनाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और भी बढ़िया हो सके। आइए आज हम आपको आलू चाट से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं।

#1 आलू को ठीक से उबालें आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले आलू को ठीक से उबालना जरूरी है। ध्यान रखें कि आलू ज्यादा नरम न हो और न ही कच्चे हों। इसके लिए सबसे पहले आलू को छीलकर धो लें, फिर उन्हें प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी लें। इसके बाद उन्हें ठंडा करके छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इससे आपकी चाट का आधार सही बनेगा और उसका स्वाद भी बढ़िया रहेगा।

#2 मसालों का सही मिश्रण बनाएं आलू चाट का असली मजा उसके मसालों में छिपा होता है। इसमें आप स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर मिला सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च और अदरक का बारीक कटे हुआ पेस्ट भी डाल सकते हैं ताकि इसमें तीखापन आए। अगर आप थोड़ा सा इमली का पेस्ट भी मिला देंगे तो चाट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसालों को अच्छे से मिलाने से आपकी चाट में एक खास स्वाद आएगा।

Advertisement

#3 दही और हरी चटनी का इस्तेमाल करें दही और हरी चटनी आलू चाट का स्वाद और भी बढ़ा देती हैं। इसके लिए ताजे दही को फेंटकर उसमें थोड़ा-सा चीनी मिलाएं ताकि उसका स्वाद मीठा हो जाए। हरी चटनी के लिए पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को मिला सकते हैं। इन दोनों सामग्रियों को अपनी चाट में डालने से वह और भी लाजवाब बनेगी। दही और हरी चटनी का सही अनुपात आपकी चाट को एक नया स्वाद देगा और इसे और भी खास बना देगा।

Advertisement

#4 तड़का लगाना न भूलें तड़का आलू चाट को एक अलग ही स्वाद देता है। इसके लिए सरसों के तेल या घी में जीरा तड़काएं, फिर इसमें बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी टमाटर डालकर थोड़ी देर पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं। इस तड़के को अपनी चाट पर डालें और ऊपर से हरी धनिया छिड़कें। इससे आपकी आलू चाट और भी स्वादिष्ट बनेगी और उसका रंग-रूप भी बढ़िया दिखेगा।