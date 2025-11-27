गमले में पुदीना उगाया है तो इन बातों का रखें ध्यान

पुदीने की पत्तियां कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। अगर आप घर पर पुदीना उगाना चाहते हैं तो इसके लिए बर्तन का चयन करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। बर्तन में पुदीना उगाने से आप इसे आसानी से अपनी रसोई में रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें, जिन्हें ध्यान में रखकर आप पुदीना को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें पुदीना की पौध के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना जरूरी है। इसके लिए जैविक खाद मिली हुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व देती है और उसे स्वस्थ रखती है। अगर आप बाजार से मिट्टी खरीदते हैं तो ध्यान दें कि वह बिना रसायनों की हो ताकि पौधे का विकास सही ढंग से हो सके। इसके अलावा मिट्टी को अच्छे से मिलाकर हल्का बनाएं ताकि इसमें हवा का संचार बेहतर हो सके।

#2 पर्याप्त धूप मिलना है जरूरी पुदीने के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है, लेकिन सीधी धूप से बचाना भी जरूरी है। सुबह की हल्की धूप सबसे अच्छी होती है। इसे पाने के लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की रोशनी अच्छे से आए, लेकिन दोपहर की तेज धूप न पड़े। इससे पौधे की पत्तियां जलने से बचेंगी और उसका विकास भी सही तरीके से होगा। इस तरह आप अपने पुदीने के पौधे को स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं।

#3 नियमित पानी दें पुदीने के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा थोड़ी गीली रहे, लेकिन ज्यादा गीली न हो। इससे पौधे की जड़ें सड़ने का खतरा कम हो जाता है। बेहतर होगा कि आप सुबह के समय या शाम को पौधे को पानी दें। इससे पौधे को सही मात्रा में नमी मिलेगी और उसका विकास अच्छे से होगा।

#4 खाद का उपयोग करें पुदीने के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर जैविक खाद डालना चाहिए। यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व देता है और उसे स्वस्थ रखता है। महीने में एक बार जैविक खाद डालने से पौधे का विकास बेहतर होता है। इससे पत्तियां हरी-भरी रहती हैं और उसका स्वाद भी बढ़ता है। इसके अलावा यह पर्यावरण के अनुकूल होता है और पौधे को प्राकृतिक तरीके से मजबूत बनाता है।