रंगोली के रंग खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

त्योहारों के दौरान या किसी खास मौके पर घर के आंगन में रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। रंगोली की सुंदरता रंगों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आप रंगोली के लिए रंग खरीदने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए आज हम आपको बताते हैं कि रंगोली के रंग कैसे खरीदने चाहिए ताकि आपकी रंगोली त्योहारों पर और भी ज्यादा आकर्षक दिखे।

#1 प्राकृतिक रंगों का करें चयन जब भी आप रंगोली के लिए रंग खरीदें तो प्राकृतिक रंगों का चयन करें। ये रंग न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि इनसे बनी रंगोली भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। प्राकृतिक रंगों में हल्दी, चावल का आटा, फूलों की पंखुड़ियां जैसी चीजें शामिल होती हैं, जो आपके घर को एक अलग ही रौनक देती हैं। इसके अलावा ये रंग त्वचा के लिए भी सुरक्षित होते हैं।

#2 हानिकारक रसायनों से बचें कुछ रंगोली के रंगों में हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप रंग खरीदें तो यह सुनिश्चित करें कि उनमें किसी भी तरह के हानिकारक रसायनों का मिश्रण न हो। हानिकारक रसायनों वाले रंगों से त्वचा पर एलर्जी हो सकती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे रंगों का चयन करें, जो पूरी तरह से प्राकृतिक हों।

#3 टिकाऊ होने चाहिए रंग रंगोली के रंगों को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे लंबे समय तक टिके रहें ताकि थोड़ी हवा लगने पर भी आपकी रंगोली खराब न हो। टिकाऊ रंगों से बनी रंगोली लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रख सकती है और त्योहारों की रौनक को बरकरार रख सकती है। इसके अलावा टिकाऊ रंगों में रंगों की चमक भी ज्यादा होती है, जिससे आपकी रंगोली और भी आकर्षक लगती है।

#4 रंगों का मेल समझें रंगोली के लिए रंग खरीदते समय यह जरूरी है कि आप अलग-अलग रंगों का मेल समझें। अगर आप विपरीत रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रंगोली बेहद खूबसूरत दिखेगी। इसके अलावा आप एक ही रंग के विभिन्न शेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी रंगोली में गहराई आएगी और वह और भी आकर्षक लगेगी। सही मेल और शेड्स के चयन से आपकी रंगोली त्योहारों पर खास नजर आएगी।