बहुउपयोगी फर्नीचर खरीदते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान, मिलेगा ज्यादा फायदा

आजकल बहुउपयोगी फर्नीचर का चलन बढ़ गया है। यह न केवल आपके कमरे को व्यवस्थित रखता है, बल्कि कई कामों को भी आसान बनाता है। चाहे वह सोफा-बेड हो, फोल्डिंग डाइनिंग टेबल हो या स्टोरेज ओटोमन, हर एक टुकड़ा अलग-अलग कामों के लिए उपयोगी होता है। जब आप बहुउपयोगी फर्नीचर खरीदने जाएं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि आपका चयन सही हो और आपको अधिकतम लाभ मिले।

#1 आकार और जगह का ध्यान रखें बहुउपयोगी फर्नीचर खरीदते समय सबसे पहले अपने कमरे के आकार और जगह को ध्यान में रखें। अगर आपका कमरा छोटा है तो बड़े आकार का फर्नीचर न खरीदें क्योंकि इससे जगह तंग लगने लगती है। इसके बजाय छोटे आकार वाला फर्नीचर चुनें, जो कम जगह घेरता हो और देखने में भी अच्छा लगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि फर्नीचर को आसानी से खिसकाया जा सके ताकि जरूरत पड़ने पर उसे अलग रखा जा सके।

#2 मजबूती पर ध्यान दें फर्नीचर की मजबूती बहुत अहम होती है। सस्ते में मिल जाने वाले फर्नीचर से बचें क्योंकि उनकी उम्र कम होती है और वे जल्दी खराब हो जाते हैं। लकड़ी का बना फर्नीचर सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह मजबूत और टिकाऊ होता है। इसके अलावा स्टील या एल्यूमिनियम का फर्नीचर भी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यह देखने में थोड़ा सस्ता लगता है। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले फर्नीचर का चयन करें ताकि वे लंबे समय तक चलें।

#3 स्टाइल और डिजाइन पर ध्यान दें आपका फर्नीचर आपके घर की सजावट का अहम हिस्सा होता है, इसलिए उसका स्टाइल और डिजाइन भी जरूरी होता है। पारंपरिक, आधुनिक या मिश्रित स्टाइल में से किसी एक को चुनें, जो आपके अन्य घरेलू सामानों के साथ मेल खाता हो। इसके अलावा फर्नीचर का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो आपके कमरे की थीम से मिलता हो और देखने में अच्छा लगे। ध्यान रखें कि फर्नीचर आरामदायक हो, जिससे बैठने या लेटने में कोई परेशानी न हो।

#4 बहुउपयोगी फर्नीचर की कार्यक्षमता देखें बहुउपयोगी फर्नीचर की मुख्य खासियत उसकी कार्यक्षमता होती है। सोफा-बेड हो या फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, दोनों ही अलग-अलग कामों के लिए उपयोगी होते हैं। सोफा-बेड को दिन में सोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और रात में बैठने के लिए। इसी तरह फोल्डिंग डाइनिंग टेबल को जरूरत पड़ने पर खोला जा सकता है और खाली रहने पर उसे बंद कर दिया जाता है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस फर्नीचर का उपयोग कब करना है।