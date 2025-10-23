जूसर खरीदने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान, होगा बेहतर चयन

जूसर एक ऐसा उपकरण है, जो फल और सब्जियों का रस निकालने में मदद करता है। यह उपकरण न केवल आपकी रसोई की शान बढ़ाता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। सही जूसर चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने लिए सबसे अच्छा जूसर चुन सकते हैं और अपने परिवार को ताजगी भरे पेय का आनंद दे सकते हैं।

#1 जूसर की क्षमता पर दें ध्यान जूसर खरीदते समय उसकी क्षमता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में चार-पांच लोग हैं तो आपको बड़े आकार का जूसर चुनना चाहिए, जिससे एक बार में सभी को पर्याप्त मात्रा में रस मिल सके, वहीं अगर आपका परिवार छोटा है तो मध्यम आकार वाला जूसर ही सही रहेगा। इसके अलावा अगर आप अक्सर मेहमानों का स्वागत करते हैं तो बड़े जूसर का चयन करना बेहतर हो सकता है।

#2 मोटर की ताकत का रखें खास ध्यान जूसर की मोटर की ताकत उसकी कार्यक्षमता को निर्धारित करती है। ज्यादा ताकत वाला जूसर तेजी से और कुशलता से फल और सब्जियों को पीस सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि अधिकतम रस भी मिलता है। मोटर की ताकत 400 से 800 वाट्स तक होती है, जिसे अपने जरूरत अनुसार चुनें। ज्यादा ताकत वाला जूसर ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला होता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दें।

#3 ब्लेड की गुणवत्ता होनी चाहिए अच्छी जूसर के ब्लेड की गुणवत्ता भी बहुत अहमियत रखती है। स्टेनलेस स्टील ब्लेड सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं और फल-सब्जियों को अच्छी तरह काटते हैं। प्लास्टिक ब्लेड जल्दी खराब हो सकते हैं इसलिए इन्हें न चुनें। इसके अलावा कुछ जूसरों में नाजुक ब्लेड होते हैं, जो छोटे टुकड़ों को आसानी से पीस सकते हैं इसलिए उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। अच्छे ब्लेड वाले जूसर से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

#4 सफाई में हो आसान जूसर खरीदते समय उसकी सफाई प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ जूसर आसानी से साफ किए जा सकते हैं, जबकि कुछ में गंदगी फंस जाती है, जिससे कीटाणु पनपने का खतरा रहता है। ऐसे जूसर चुनें, जिनके हिस्से अलग-अलग हो सकें और जिन्हें धोना आसान हो। इसके अलावा प्लास्टिक के बजाय स्टेनलेस स्टील या कांच जूसर खरीदें, जो साफ करने में आसान हों और लंबे समय तक टिकाऊ रहें। इससे आपका जूसर हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।