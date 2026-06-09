ऑनलाइन पर्दे खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं होगा कोई नुकसान

#3

माप लें

पर्दे खरीदने से पहले कमरे की खिड़कियों के माप लेना बहुत जरूरी है ताकि पर्दे पूरी तरह से फिट बैठें। इसके लिए आप खिड़की की चौड़ाई और ऊंचाई माप सकते हैं, फिर उसी अनुसार पर्दे चुनें। ध्यान रखें कि पर्दे खिड़की से ऊपर और नीचे तक लटकें ताकि पूरा क्षेत्र ढक सके। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि पर्दे पूरी तरह से फर्श तक पहुंचें ताकि कोई खाली जगह न दिखे और कमरा एकसमान लगे।