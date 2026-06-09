ऑनलाइन पर्दे खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
पर्दे किसी भी कमरे की सजावट में अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ गया है। ऐसे में पर्दे खरीदते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपके पैसे और समय दोनों की बचत हो सके। सही पर्दे चुनने के लिए आपको उनके कपड़े, रंग, डिजाइन और माप पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि पर्दे खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही कपड़े का चयन करें
पर्दे खरीदते समय सबसे पहले उनके कपड़े पर ध्यान दें। सूती, लिनन, पॉलिएस्टर या मिक्स कपड़े के पर्दे सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये आसानी से धोए जा सकते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा इनकी देखभाल करना भी आसान होता है। अगर आप गर्मियों में ठंडक चाहते हैं तो हल्के कपड़े जैसे सूती या लिनन चुनें, जबकि सर्दियों में मोटे कपड़े जैसे वेलवेट या ऊनी पर्दे बेहतर होते हैं।
#2
रंगों का चयन सोच-समझकर करें
पर्दे खरीदते समय उनके रंगों का चयन भी सोच-समझकर करना चाहिए। अगर आपके कमरे की दीवारें हल्के रंग की हैं तो गहरे रंग के पर्दे अच्छे लगेंगे और इसके विपरीत गहरे रंग की दीवारों पर हल्के रंग के पर्दे बेहतर दिखेंगे। इसके अलावा कमरे की रोशनी और आकार को ध्यान में रखते हुए रंग चुनें ताकि कमरा बड़ा और रोशन दिखे। सही रंग का चयन आपके कमरे को एक नया लुक दे सकता है।
#3
माप लें
पर्दे खरीदने से पहले कमरे की खिड़कियों के माप लेना बहुत जरूरी है ताकि पर्दे पूरी तरह से फिट बैठें। इसके लिए आप खिड़की की चौड़ाई और ऊंचाई माप सकते हैं, फिर उसी अनुसार पर्दे चुनें। ध्यान रखें कि पर्दे खिड़की से ऊपर और नीचे तक लटकें ताकि पूरा क्षेत्र ढक सके। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि पर्दे पूरी तरह से फर्श तक पहुंचें ताकि कोई खाली जगह न दिखे और कमरा एकसमान लगे।
#4
डिजाइन पर दें ध्यान
पर्दे खरीदते समय उनके डिजाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल बाजार में कई तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं, जैसे कि फूलों के प्रिंट, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सादे रंग आदि। आप अपने कमरे की सजावट के अनुसार कोई भी डिजाइन चुन सकते हैं, जो आपके घर को एक खास लुक दे। इसके अलावा अगर आप अपने पर्दों को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप डबल लेयर या मिक्स एंड मैच डिजाइन भी चुन सकते हैं।
#5
देखभाल करना आसान हो
पर्दे खरीदते समय उनकी देखभाल करना आसान हो, ऐसा ध्यान रखें। कुछ पर्दे मशीन में धोए जा सकते हैं जबकि कुछ केवल हाथों से धोए जाने चाहिए। इसलिए अपने व्यस्त शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ऐसा पर्दा चुनें, जिसे धोना आसान हो। इस तरह आप इन सरल सुझावों को अपनाकर आसानी से अपने घर के लिए बेहतरीन पर्दे खरीद सकते हैं। सही पर्दे न केवल आपके कमरे को सुंदर बनाएंगे बल्कि वे आरामदायक भी होंगे।